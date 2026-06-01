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Decretan un nuevo feriado para este miércoles 3 de junio en 2026: a qué se debe

El calendario de asuetos 2026 incluye jornadas inamovibles, trasladables y feriados con fines turísticos que permitirán disfrutar de varios fines de semana largos a lo largo del año.

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Decretan un nuevo feriado para este miércoles 3 de junio de 2026

Decretan un nuevo feriado para este miércoles 3 de junio de 2026

  • El miércoles 3 de junio de 2026 será feriado en una localidad de la provincia de Buenos Aires.
  • La medida alcanza únicamente a la ciudad de Ascensión, en el partido de General Arenales.
  • El asueto fue decretado por la celebración de las Fiestas Patronales de la comunidad.
  • Durante la jornada se realizan actividades religiosas, culturales y encuentros vecinales.

Decretan un nuevo feriado para este miércoles 3 de junio de 2026: el calendario de asuetos 2026 suma una nueva jornada de descanso que beneficiará a un grupo específico de trabajadores y vecinos de la provincia de Buenos Aires, ¿a qué se debe?

Un feriado para arrancar el mes con un día de descanso ¿En dónde?
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Aunque no se trata de un día libre nacional, la medida generará cambios en la actividad habitual de una localidad bonaerense durante la primera semana de junio.

La fecha fue establecida con motivo de una celebración tradicional muy importante para la comunidad y forma parte de los feriados locales que suelen decretarse por aniversarios fundacionales o festividades patronales. Este tipo de asuetos son habituales en distintas localidades del país y no afectan al resto de las provincias ni a otras ciudades bonaerenses.

Por qué es feriado el miércoles 3 de junio en 2026

El miércoles 3 de junio será día no laborable en Ascensión, una localidad perteneciente al partido de General Arenales, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires.

La jornada coincide con las Fiestas Patronales de Ascensión, una celebración religiosa y cultural que cada año reúne a vecinos, instituciones y autoridades locales. Durante esta fecha suelen realizarse misas, actos conmemorativos, actividades recreativas y encuentros comunitarios. Como consecuencia, distintas dependencias públicas suspenden sus actividades y algunos comercios modifican sus horarios de atención.

Ascension

Ascensión se encuentra a unos 27 kilómetros de la ciudad cabecera de General Arenales y mantiene una fuerte tradición vinculada a la festividad de la Ascensión del Señor. La celebración es una de las fechas más importantes del calendario local y representa una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia de la comunidad, además de promover actividades sociales, religiosas y culturales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Entre los feriados nacionales inamovibles previstos para 2026 se encuentran:

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

El calendario también contempla los siguientes feriados trasladables:

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

El calendario oficial de 2026 también contempla tres feriados con fines turísticos, creados para fomentar los viajes internos y generar fines de semana largos en distintos momentos del año:

  • Lunes 23 de marzo de 2026.
  • Viernes 22 de mayo de 2026.
  • Lunes 7 de diciembre de 2026.

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