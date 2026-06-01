1 de junio de 2026 Inicio
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Nuevo aumento de biocombustibles: cómo afecta a los precios en el surtidor

La Secretaría de Energía incrementó los valores del bioetanol y el biodiésel, utilizados para cortar la nafta y el gasoil, con el objetivo de evitar "distorsiones" en los precios.

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El bioetanol y el biodiésel se utilizan para el corte del 5% en la nafta y el gasoil.

El bioetanol y el biodiésel se utilizan para el corte del 5% en la nafta y el gasoil.

El Gobierno actualizó nuevamente los precios de los biocombustibles a partir de este lunes para evitar "distorsiones", lo que podría tener un impacto en el costo de la nafta y el gasoil (ya que son usados obligatoriamente para la mezcla), luego de que se aplazara un aumento de los impuestos para julio.

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La decisión se puso en marcha a través de las resoluciones 123 y 124 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial, con la firma de su titular, María Carmen Tettamanti.

Las normas establecen la suba del bioetanol a $1.023,152 el litro elaborado a base de caña de azúcar y a $937,750 el elaborado a base de maíz (1,7% incremento) además de $1.858.424 la tonelada de biodiésel (2,7% de aumento).

De acuerdo a las resoluciones, estos aumentos responden a subsanar los "desfasajes resultantes de su implementación y los costos reales de elaboración de los productos", aunque también se justifica los aumentos en el caso de que dicho precio pueda generar "distorsiones" en los precios del combustible fósil en surtidor.

El incremento podría tener impacto en el precio de venta de los combustibles, ya que se utilizan para el corte del 5% en la nafta y el gasoil.

Según la consultora Politikón Chaco, durante abril hubo una caída en el volumen de ventas de naftas y gasoil del 5,1% respecto al mes anterior, y de 2,4% frente al mismo período de 2025.

El titular de YPF, sobre el valor de la nafta: "Termina la guerra, baja el precio"

El titular de YPF, Horacio Marín, se refirió al conflicto en Medio Oriente y su impacto en los combustibles en la Argentina, anticipó que con el fin de la guerra el precio de la nafta "va a bajar" y destacó la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear con la megainversión en Vaca Muerta.

Luego de disertar en el Latam Economic Forum 2026, tras las palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente Javier Milei; Marín dialogó con C5N sobre el del precio de la nafta y dejó una definición clara: “Termina la guerra, baja el precio”.

El titular de la petrolera se refirió a su futuro en la compañía, minutos después de adelantar en el escenario que "en 2031 me voy": "Vos tenés que hacer las cosas bien y después te vas. Y después dirán lo que quieran. Pero vos tenés que dormir tranquilo, que diste todo lo que podías dar para generar el mayor valor que podías dar”, explicó.

Respecto a la respuesta a la megainversión anunciada en Vaca Muerta y el nuevo rol de Argentina en el mapa energético de la región, Marín sostuvo que "la receptividad que tenemos es muy grande, los inversores ya saben que nosotros vamos hacia eso. Es parte del programa que ya hemos presentado en Nueva York el año pasado y que vamos a actualizar el año que viene, es parte del proceso, vamos para arriba”.

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