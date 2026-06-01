1 de junio de 2026 Inicio
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Se profundiza la caída de las ventas de vehículos 0km

El mes de mayo cerró con 41.921 vehículos patentados, una baja del 12,2% frente a abril y una caída del 25,6% en comparación con el mismo mes de 2025. ¿Qué marcas y modelos fueron los más elegidos?

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La baja atravesó a todos los grandes segmentos.

La baja atravesó a todos los grandes segmentos.

La venta de vehículos 0 km cerró mayo con 41.921 unidades patentadas, lo que representó una caída del 12,2% respecto de abril y un descenso del 25,6% frente al mismo mes de 2025. En el acumulado de los primeros cinco meses del año, se registraron 247.187 patentamientos de vehículos nuevos, una cifra que se ubica 9,7% por debajo de la alcanzada en igual período del año pasado.

La gama incluirá una versión híbrida y distintas alternativas 100 % eléctricas.
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Las cifras principales de mayo

La baja atravesó a todos los grandes segmentos. Los automóviles sumaron 27.881 unidades, con un retroceso mensual del 13,0 %; los comerciales livianos llegaron a 11.329 patentamientos, con una caída del 9,0 %; y los comerciales pesados cerraron con 1.771 unidades, un 13,1 % menos que en abril.

Más allá de la caída general, el mes volvió a mostrar cambios en la composición del mercado, con mayor peso de modelos importados, nuevos jugadores y una presencia más visible de vehículos híbridos y eléctricos.

patentamientos 0km autos

Ranking de marcas: lideró Toyota

Entre las marcas de vehículos livianos, Toyota fue la más patentada de mayo, con 5.760 unidades. Detrás se ubicaron Volkswagen, con 4.954; Fiat, con 4.607; Ford, con 4.030; y Chevrolet, con 3.438.

El top 10 se completó con Renault, con 2.508 unidades; Peugeot, con 2.506; BYD, con 1.701; Citroën, con 1.379; y Jeep, con 914.

Entre las marcas de mayor volumen, Ford fue una de las pocas que avanzó contra abril, con una suba del 4,0 %. También conserva un crecimiento del 8,7 % en el acumulado anual. Chevrolet quedó en una situación similar, con una mejora del 8,5 % en lo que va del año.

Del otro lado, varias marcas tradicionales se achicaron fuerte en la comparación interanual. Toyota cayó 38,8 %, Volkswagen bajó 43,2 %, Fiat retrocedió 38,3 %, Renault disminuyó 53,9 % y Peugeot cayó 41,3 % frente a mayo de 2025.

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Ranking de modelos: Hilux volvió a quedar primera

Por modelos, la Toyota Hilux volvió a liderar el mercado con 2.309 patentamientos. Segunda quedó la Ford Ranger, con 1.672 unidades, y tercero el Fiat Cronos, con 1.627.

El cuarto lugar fue para la Ford Territory, con 1.589 unidades, seguida por el Peugeot 208, con 1.279. Más atrás se ubicaron Volkswagen Amarok, con 1.172; Chevrolet Onix, con 1.156; Toyota Yaris Cross, con 1.034; Chevrolet Tracker, con 1.006; y Volkswagen Tera, con 987.

Dentro del ranking, algunos modelos lograron crecer pese a la baja general. La Ford Ranger avanzó 16,0 % frente a abril, el Fiat Cronos subió 10,8 %, el BYD Atto 2 mejoró 5,9 % y el Peugeot 2008 creció 6,2 %. También se destacó la Ford Territory, que quedó cuarta en mayo y aumentó 54,9 % frente al mismo mes de 2025.

Ganadores y perdedores del mes

El balance de mayo dejó como ganadores a Ford, por el desempeño de Ranger y Territory; a BYD, que ya quedó dentro del top 10 de marcas; y a modelos como Fiat Cronos, BYD Atto 2 y Peugeot 2008, que crecieron en un contexto de baja.

Entre los perdedores aparecieron varias marcas históricas con caídas interanuales importantes y algunos modelos de alto volumen que perdieron terreno frente a abril. La foto final mostró un mercado más chico, pero también más repartido, con pick ups en los primeros puestos, SUV con fuerte presencia y electrificados ganando espacio

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