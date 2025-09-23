La OTAN advirtió a Rusia que usará "toda la fuerza" tras su incursión aérea en cielo europeo Los 32 aliados emitieron un comunicado luego de una reunión en Estonia, donde señalaron que Moscú tiene toda la responsabilidad por maniobras que "suponen una escalada, entrañan el riesgo de errores de cálculo y ponen en peligro vidas humanas". Por







La OTA había interceptado tres aviones de combate en Estonia. X @NATOpress

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) advirtió este martes a Rusia que usará “toda la fuerza” para su defensa, luego de la incursión de aviones de combate que sobrevolaron el cielo europeo. Por medio de un comunicado, los 32 países miembros señalaron que tiene toda la responsabilidad por maniobras que "suponen una escalada, entrañan el riesgo de errores de cálculo y ponen en peligro vidas humanas".

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, remarcó que el accionar ruso supone una “amenaza inmediata”, previo a enfatizar que defenderán "cada centímetro de su territorio".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1970467462819836214&partner=&hide_thread=false La OTAN dio un comunicado en el que le advierte a Rusia que defenderá su espacio aéreo en todos los medios



#C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/dyTOo3Moz6 — C5N (@C5N) September 23, 2025

"Las fuerzas de la OTAN interceptaron y escoltaron rápidamente las aeronaves sin que se produjera una escalada, ya que no se consideró que existiera una amenaza inmediata", describió Rutte en una conferencia de prensa, consigna la agencia EFE, tras una reunión pedida por Estonia para consultar sobre la violación de su espacio aéreo de los aviones rusos MiG-31.

Mark Rutte OTAN El secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

A su vez, recordó el compromiso conjunto con el artículo 5 de la OTAN, la cláusula de defensa mutua, apuntando que responderán "de la manera, en el momento y en el ámbito" que consideren a las provocaciones rusas.