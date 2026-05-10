Revelaron qué ocurrirá con el único argentino a bordo del crucero con hantavirus

Luis María Sobrón, cónsul argentino en Tenerife, donde atracó la nave, destacó la colaboración internacional y dio detalles del destino de Carlos Ferello tras su estadía en el barco donde se detectaron los casos.

En medio del operativo sanitario y de seguridad realizado en las Islas Canarias para evacuar a los pasajeros y tripulantes del crucero MV Hondius , donde se detectó un brote de hantavirus que ya provocó la muerte de tres personas y contagió a otras ocho, el cónsul argentino en Tenerife, Luis María Sobrón , destacó la colaboración internacional y reveló lo que ocurrirá con el ciudadano argentino que se encontraba a bordo de la nave .

" El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Argentina, con las embajadas argentinas en Madrid y los Países Bajos y este consulado en Tenerife, han creado el comité de crisis para seguir el problema que tenemos a bordo, de este ciudadano argentino que se encuentra en muy buen estado de salud, que va a salir aproximadamente a las 14:30, hora de Canarias, o sea, a las 10:30 de la mañana de Argentina en un contingente con el avión holandés", explicó el diplomático en diálogo con Néstor Dib en Argentina en Vivo por C5N .

Según relató, " el gobierno argentino le pidió a su par de Holanda si tendría la amabilidad de llevar a su ciudadano y este contestó rápidamente que no tiene ningún tipo de problemas y que el señor Carlos Ferello , así se llama nuestro conciudadano, va a hacer la cuarentena en Holanda y luego regresará a la Argentina".

"Yo supongo que la autoridad sanitaria argentina tomará contacto con él. De hecho, se va a reorganizar el retorno de Ferello a la Argentina una vez que cumpla con los requisitos sanitarios en Holanda, donde va a pasar la cuarentena . El operativo organizado por el Gobierno de España, tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno de la Comunidad Autónoma Canaria, creo que es un éxito", expresó.

"Esta crisis sanitaria ha despertado el interés de la prensa internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha mandado gente al barco, esa misma gente subió en Cabo Verde e hizo un control sanitario a todos los pasajeros y, hasta ahora, las informaciones que nos dan las autoridades competentes son esperanzadoras de que realmente no haya ningún pasajero contagiado", planteó.

Sobrón remarcó que "indudablemente esto ha tenido una gran repercusión, el mundo ha salido de una pandemia solamente hace muy pocos años y realmente un brote podría poner nervioso a la gente, eso es comprensible".

Sin embargo, "la calle no está pensando que haya un brote, de ninguna manera". "Es lo que yo percibo viviendo en Tenerife, pero nuestro ciudadano me dijo que él bajó en Santa Elena, estuvo en Santa Elena con parte con parte del pasaje, pasaron pasaron todo un día prácticamente allí, visitó en la casa donde Napoleón pasó sus últimos siete años de vida y que falleció ahí en 1821, me dijo que todo estaba igual, que lo habían tratado muy bien y que no había tenido ningún tipo de problema y en ese momento no había personas enfermas según él me lo manifestara", contó.

En cuanto al destino de los pasajeros, el funcionario detalló que "la lancha los lleva a una parte de un control sanitario previo, después van a un autobús que los conduce al aeropuerto y donde va a despegar hacia Holanda un avión con 27 personas, la inmensa mayoría de ellos holandeses y de otras nacionalidades". "Países Bajos ha asumido la responsabilidad emergente del derecho del mar y del derecho internacional porque el buque es de bandera neerlandesa", destacó.

"Hay una gran colaboración tanto del gobierno de España y de Holanda y como de otros países que han enviado enviado aviones, como Estados Unidos, Francia, Australia y Canadá y el Reino Unido. Yo supongo que el Gobierno deberá estar actuando en consecuencia. Argentina, me consta, tiene un gran sistema de salud, hay muchísimos especialistas en sanidad que deben estar trabajando al efecto. El hantavirus es un virus endémico en Latinoamérica", concluyó.

El crucero con casos de hantavirus llegó a Canarias y despliegan un operativo internacional para evacuar a los pasajeros

La embarcación, que había partido desde Ushuaia el pasado 1 de abril, transporta a turistas de 23 nacionalidades. Más de 150 personas permanecen aisladas mientras las autoridades españolas coordinan el traslado aéreo hacia sus respectivos países, donde deberán completar las cuarentenas correspondientes.

El operativo está encabezado por equipos sanitarios y la Guardia Civil española, que comenzaron a retirar a los pasajeros de manera escalonada. Según informaron las autoridades locales, los primeros en desembarcar fueron los ciudadanos españoles, un total de 14 personas, que serán trasladadas especialmente a un hospital de Madrid para continuar bajo observación médica.

El periodista Bolorino, desde Canarias para C5N, explicó que el procedimiento avanza bajo estrictas medidas de seguridad y estimó que la evacuación podría completarse en las próximas horas. “Ya se han retirado a las instalaciones aeroportuarias a los ciudadanos españoles que han sido 14”, señaló.

Además, indicó que “no creemos que esto se prolongue por más de 48 horas aproximadamente. El barco está siendo llamado a abandonar la costa cuanto antes”. El MV Hondius arribó a la zona antes del amanecer, aunque las autoridades le impusieron un perímetro de seguridad de una milla náutica y no se le permitió acercarse al puerto para garantizar el aislamiento sanitario del buque.

Entre los pasajeros que serán repatriados figuran ciudadanos de distintos países europeos y también un argentino que permanece a bordo y que sería trasladado a los Países Bajos junto a otros pasajeros neerlandeses.

Bolorino también reveló que hubo diferencias entre el gobierno central de España y las autoridades canarias respecto al desembarco del crucero. A eso se sumó el malestar de parte de la población local por el temor a nuevos contagios. “La gente está contrariada por lo que se está viviendo aquí. Es un tema que ha tenido mucho revuelo”, describió el periodista.

Quién es el caso cero del brote

Las investigaciones epidemiológicas apuntan a que el foco inicial del brote estaría vinculado a los ornitólogos neerlandeses Leo Schilperoord y Mirjam Schilperoord-Huisman, identificados como los primeros pacientes del episodio sanitario que afectó al crucero.

De acuerdo con medios de Países Bajos, el contagio se habría originado durante una actividad de observación de aves realizada en Argentina antes del embarque en Ushuaia, aunque las autoridades sanitarias continúan trabajando para determinar con precisión el origen del brote.

Según publicó el diario neerlandés de Volkskrant, Leo Schilperoord, de 69 años y oriundo de Haulerwijk, comenzó a presentar síntomas poco después de zarpar. Fiebre, fuertes dolores de cabeza y trastornos gastrointestinales fueron algunos de los primeros signos compatibles con hantavirus detectados a bordo.