María Becerra es una de las artistas argentinas que suena el GTA VI. Luego de que el juego saliera a la venta y rompiera récords, se conoció que la cantante logró formar parte de las canciones que aparecen en las radios del famoso juego.
"Hace calor", uno de sus éxitos de su último álbum "Quimera", forma parte de la lista de canciones que le dan música y sonido al juego, que ya es récord en recaudación.
María Becerra es una de las artistas argentinas que suena el GTA VI. Luego de que el juego saliera a la venta y rompiera récords, se conoció que la cantante logró formar parte de las canciones que aparecen en las radios del famoso juego.
Según difundieron en redes sociales, se puede escuchar Hace calor, uno de los hits de su nuevo álbum Quimera. Si bien no forma parte del soundtrack oficial, sí se la oye en una de las radios, en Cocoteo FM, que según explicaron, reproducirá más música latina y caribeña.
Rockstar ya había anunciado con anterioridad el soundtrack del Grand Theft Auto VI: The Album. Entre ellos también hay música argentina debido a la presencia de Ca7riel y Paco Amoroso.
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