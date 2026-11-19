Video: así suena María Becerra en el GTA VI "Hace calor", uno de sus éxitos de su último álbum "Quimera", forma parte de la lista de canciones que le dan música y sonido al juego, que ya es récord en recaudación. Agregar C5N en









María Becerra le pone música al GTA.

María Becerra es una de las artistas argentinas que suena el GTA VI. Luego de que el juego saliera a la venta y rompiera récords, se conoció que la cantante logró formar parte de las canciones que aparecen en las radios del famoso juego.

Según difundieron en redes sociales, se puede escuchar Hace calor, uno de los hits de su nuevo álbum Quimera. Si bien no forma parte del soundtrack oficial, sí se la oye en una de las radios, en Cocoteo FM, que según explicaron, reproducirá más música latina y caribeña.

GTA 6: qué radios están en el videojuego Cocoteo FM: estará dedicada a la música latina contemporánea, con ritmos como reguetón, bachata y otros sonidos caribeños. Bad Bunny y RaiNao figuran entre los nombres asociados a esta estación.

estará dedicada a la música latina contemporánea, con ritmos como reguetón, bachata y otros sonidos caribeños. Bad Bunny y RaiNao figuran entre los nombres asociados a esta estación. Back Country Radio: tendrá una selección de country alternativo y sonidos de estilo renegado. Entre sus voces destacan Morgan Wallen, Lana Del Rey y Jeremy Dufrene.

tendrá una selección de country alternativo y sonidos de estilo renegado. Entre sus voces destacan Morgan Wallen, Lana Del Rey y Jeremy Dufrene. AfroBank FM: explorará géneros africanos como el amapiano, además de clásicos y ritmos 3-step. Sus presentadores serán Burna Boy y Palms Trax.

explorará géneros africanos como el amapiano, además de clásicos y ritmos 3-step. Sus presentadores serán Burna Boy y Palms Trax. The Chamber 106.6: estará centrada en el metal de los años ochenta y posteriores, con Kerry King y Tom Araya, integrantes de Slayer, al frente.

estará centrada en el metal de los años ochenta y posteriores, con Kerry King y Tom Araya, integrantes de Slayer, al frente. Flash FM: recuperará una emisora asociada con la historia de Vice City, esta vez dedicada al pop. Robyn y Alex Consani estarán a cargo de la programación.

recuperará una emisora asociada con la historia de Vice City, esta vez dedicada al pop. Robyn y Alex Consani estarán a cargo de la programación. Dirty South Classics: reunirá rap regional y clásicos del hip-hop sureño, con Trick Daddy y Trina como presentadores. Cuáles son las canciones que están en GTA 6 Rockstar ya había anunciado con anterioridad el soundtrack del Grand Theft Auto VI: The Album. Entre ellos también hay música argentina debido a la presencia de Ca7riel y Paco Amoroso.