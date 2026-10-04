4 de octubre de 2026 Inicio
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Se realizó la primera cirugía bilateral de conducción ósea en Argentina: en qué consiste el procedimiento

Un joven de 20 años con hipoacusia recibió dos implantes en una misma operación que le permitieron mejorar la calidad de su audición. "Esperé años para escuchar música", contó tras la intervención.

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La cirugía permitió colocar dos implantes de conducción ósea en una misma operación.

La cirugía permitió colocar dos implantes de conducción ósea en una misma operación.

Noticias Argentinas

El 4 de agosto, en Buenos Aires, Iván Molina, un estudiante de astronomía de 20 años con hipoacusia conductiva bilateral, recibió por primera vez en Argentina dos implantes Sentio de conducción ósea en una misma operación, que duró menos de una hora y tuvo como objetivo mejorar su audición y su desempeño cotidiano. "Esperé años para escuchar música", relató tras la intervención.

Según reveló la propia influencer, un familiar deberá hacer quimioterapia.
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Según publicó la agencia Noticias Argentinas, la intervención se mantuvo en reserva durante varias semanas porque el equipo médico priorizó la recuperación, la activación de ambos dispositivos y el período de adaptación necesario, con el objetivo de comprobar que el cerebro procesara de forma adecuada los sonidos transmitidos por esta nueva vía auditiva.

El sistema utilizado transmite las vibraciones sonoras a través del hueso y evita el recorrido habitual por las estructuras externas o medias dañadas, mediante un pequeño implante de titanio colocado debajo de la piel y un procesador externo que se fija con imanes, sin necesidad de atravesar la piel durante su uso.

"Se trata de un implante activo transcutáneo de conducción ósea", explicó Fernando Diamante (M.N. 93.626), otorrinolaringólogo especializado en cirugías auditivas, quien destacó que el procesador Sentio 1 Mini también incorpora algoritmos destinados a mejorar la comprensión del habla y reducir el impacto del ruido ambiental.

Iván Molina, el joven de 20 años que recibió dos implantes tras años de espera para mejorar su audición.

Iván Molina, el joven de 20 años que recibió dos implantes tras años de espera para mejorar su audición.

Hipoacusia bilateral: qué significa y cómo puede afectar la vida cotidiana

La hipoacusia bilateral puede aparecer por causas y con características diferentes. En 2022, una adolescente perdió el 96,4% de la audición después de una explosión en una escuela y recibió diagnóstico de hipoacusia neurosensorial bilateral severa, con indicación de una cirugía posterior para colocar implantes cocleares en ambos lados.

Otro caso mostró el impacto de esta discapacidad en situaciones cotidianas: una joven de 25 años con hipoacusia fue atacada durante un robo en Cañuelas y su madre explicó que no escuchó las indicaciones de los delincuentes porque no tenía colocado el implante en ese momento. El hecho expuso una dificultad del día a día.

Estos antecedentes permiten dimensionar que las dificultades auditivas pueden repercutir tanto en la comunicación como en actividades habituales y situaciones de riesgo, aunque cada paciente requiere una evaluación específica. El caso de Molina suma una alternativa distinta, porque su pérdida conductiva bilateral recibió una solución basada en conducción ósea.

Tras la operación los pacientes notan un cambio en su calidad de vida: "El sonido que más esperé para escuchar fue la música"

"Lo primero que noté distinto fue el ruido ambiente", relató Iván. El salto más importante apareció en la facultad, donde antes debía concentrarse para escuchar sin perder el sentido de las explicaciones y los aportes de sus compañeros, mientras que ahora puede seguir al profesor con una exigencia mucho menor y mayor comodidad.

"Sabiendo que mi vida podía mejorar significativamente teniendo los dos implantes, no vi razón para no hacerlo", dijo Molina. La decisión de intervenir ambos oídos en una sola sesión buscó evitar dos operaciones y dos recuperaciones; el procedimiento fue liderado por Diamante, duró menos de una hora y terminó sin complicaciones clínicas.

Además de estudiar Astronomía, Molina practica muay thai y aseguró que los implantes no representan un límite para continuar con esa actividad. También contó cuál era uno de sus grandes deseos: "El sonido que más esperé para escuchar fue la música, mi guitarra", una meta que ahora puede disfrutar con otra percepción.

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