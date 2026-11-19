La FIFA anunció los candidatos a presidente para 2027: Gianni Infantino tendrá dos oponentes El ente rector del fútbol mundial dio a conocer los postulantes que buscarán imponerse en los comicios, que se desarrollarán el 18 de marzo en Rabat. Por Agregar C5N en









El dirigente suizo tendrá dos rivales. Redes Sociales

La FIFA dio a conocer los tres candidatos a presidente que competirán en las elecciones de 2027, que se llevarán a cabo el 18 de marzo en Rabat, Marruecos. El titular actual, el suizo Gianni Infantino, se enfrentará al francés Philippe Diallo y al japonés Kohzo Tashima.

Este miércoles venció el plazo para la presentación de las candidaturas a la presidencia del máximo organismo del fútbol internacional y los opositores que le disputarán el lugar a Infantino consiguieron los avales de al menos cinco federaciones cada uno y quedaron habilitados para participar.

“Tras la convocatoria de elecciones aprobada por el Consejo de la FIFA el pasado 29 de abril, la Secretaría General de la FIFA ha recibido las siguientes candidaturas propuestas por las federaciones miembro de la FIFA para las elecciones presidenciales que se celebrarán en el 77º Congreso de la FIFA en Rabat (Marruecos) el 18 de marzo de 2027”, informó el organismo.

Para ganar las elecciones, el candidato deberá obtener 108 votos de mínimo, conformando la mayoría simple. Los miembros votarán de manera secreta, con derecho a un sufragio por federación.

El actual presidente de FIFA asumió como cabeza de la Federación Internacional el 26 de febrero de 2016 y cumplirá 11 años en el poder para cuando se celebren los comicios. En aquella oportunidad, durante el Congreso Extraordinario celebrado en Zúrich, Suiza, quedó en el cargo tras haber sido convocado por la renuncia de Joseph Blatter.

En aquella oportunidad, logró los 115 votos y le ganó a Salman bin Ebrahim Al Khlaifa (Bahréin), Alí bin Al Hussein (Jordania) y Jérome Champagne (Francia). Mientras que, en junio de 2019, en París, no hubo candidatos que reunieran los requisitos necesarios para disputarle el cargo. Así, Infantino fue reelecto por aclamación (se hace una ceremonia simbólica y se ratifica al único candidato con aplausos de los países miembros). Lo mismo ocurrió en marzo de 2023, en Kigali. NOTICIA EN DESARROLLO.