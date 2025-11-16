Advierten que en 2026 se profundizará el ajuste para dar respuesta al VIH y otras infecciones de transmisión sexual

La propuesta de Presupuesto 2026 destinaría un 38% menos de dinero que en 2024 lo que, en términos reales, podría afectar la compra y distribución de los tratamientos contra el VIH y otras infecciones de transmisión sexual, también para la cobertura de métodos preventivos.

El tratamiento contra el VIH e ITS, más las herramientas preventivas están cubiertas por la Ley 27.675.

Un informe de la Fundación Grupo Efectivo Positivo (FGEP) advirtió que habría una significativa reducción en los montos destinados al Programa 22 que se encarga de dar respuesta frente al VIH, las Hepatitis virales, la Tuberculosis y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). En 2024 el monto para este programa superó los u$s70 millones , mientas que, para 2026 , la cifra estará por debajo de los u$s44 millones . Esto implicaría un ajuste estimativo del 38% .

Si bien no está definido el presupuesto, el análisis, que se basa en la propuesta del mismo para 2026, vislumbra un recorte más severo que años anteriores. Según indica el estudio, en primera instancia la participación del Programa 22 por sobre el Presupuesto total Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, el año próximo sería del 2%, contra un 4,8% si se compara con 2023. Una caída relativa del 58% .

El informe de FGEP hace un balance: compara las metas que existen para el año que viene , en términos sanitarios en respuesta al VIH, ITS y acciones de prevención, y la realidad epidemiológica , según las proyecciones calculadas por el organismo. Esta evaluación marca algunos puntos a tener en cuenta: habría riesgo de que haya menos cobertura para el tratamiento contra el VIH y contra la tuberculosis: más de 7000 y 3000 personas, respectivamente, quedarían sin atención; se pondría en jaque la compra de preservativos y mediación preventiva, como la profilaxis previa a la exposición (PrEP) y profilaxis posexposición (Pep); y la posible eliminación de material educativo, lo que debilitaría la prevención comunitaria.

Desde las organizaciones advierten que el equilibrio fiscal , que se utiliza como bandera el Gobierno, lleva a un ajuste en áreas sensibles como son los programas para atender y prevenir las enfermedades de transmisión sexual. En el caso del VIH, el proyecto de Presupuesto 2026 deja a la vista que la respuesta VIH no es un tema relevante para la administración nacional.

La Ley Integral de VIH (Ley 27.675) garantiza, entre otras cosas, el acceso gratuito a tratamientos, vacunas y procedimientos para el VIH, hepatitis virales, ITS y tuberculosis . Además, prohíbe las pruebas de VIH en exámenes laborales y asegura la confidencialidad, el trato digno y la no discriminación.

Por su parte, el Fallo Benghalensis de La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el 2000, es un precedente clave que estableció la legitimación activa colectiva de las asociaciones civiles para reclamar judicialmente ante el Estado por el derecho a la salud.

Organizaciones nucleadas en defensa de los derechos de las personas con VIH

Organizaciones de todo el país trabajan a diario para que la ley integral de VIH se cumpla. En ese sentido y, para profundizar sobre la actualidad presupuestaria, representantes de distintas asociaciones y fundaciones manifestaron la importancia de estos espacios como lugares de contención y libres de discriminación, como fuentes de información confiable, con ámbitos de debate y educación sexual para personas que apoyen o se sientan identificadas con la causa.

Desde Asociación Ciclo Positivo rescatan que el informe “visibiliza la reducción el presupuesto de la respuesta al VIH en el proyecto presupuestario de 2026”, según comenta el Director de la Asociación.

“El presupuesto 2026 prevé una reducción presupuestaria, en términos reales, pero no se puede asegurar que uno u otro insumo va a estar en faltante, porque no es una información que emane directamente del proyecto de presupuesto”, analizaron desde Ciclo Positivo a C5N.

La herramienta preventiva que podría ser desfinanciada en 2026

“Desde septiembre de 2015, la OMS recomienda que a las personas con alto riesgo de infección por VIH se les ofrezca la profilaxis preexposición (PrEP). Es altamente eficaz para prevenir el VIH cuando se usa según las indicaciones.”, informan desde la Organización Mundial de la Salud en su página oficial.

Se trata de una pastilla que, si se toma correctamente, tiene altísimos niveles de efectividad para la prevención del VIH. "La PrEP no reemplaza al preservativo ni a otras medidas. Es parte de la prevención combinada, que incluye el uso del condón, el testeo regular y la vacunación contra hepatitis B y VPH. Es una opción más, no la única", aclararon desde Fundación Huésped.

La pastilla actúa como preventivo de VIH, pero no representa una barrera para el resto de las ITS. Por este motivo, hubo fuego cruzado en redes sociales: por un lado quienes defienden que la PrEP, como método preventivo del VIH, forme parte de la cobertura y esté disponible en el sistema público de salud como derecho garantizado por ley; por el otro lado las personas que se oponen a su distribución gratuita son quienes argumentan que el uso de preservativo es suficiente y protege del contagio de otras ITS.

Desde Fundación Huésped resaltan la importancia de que no se desfinancien los métodos de prevención, sea cual sea, y publicaron en X un hilo con los motivos de la importancia de este novedoso método.

Embed La Profilaxis Pre Exposición (#PrEP) es una estrategia de prevención del VIH para personas que no viven con el virus y se encuentran muy expuestas a adquirirlo.



Es altamente efectiva: disminuye más del 99% el riesgo de infección por vía sexual. — Fundación Huésped (@FundHuesped) November 13, 2025

En paralelo, siguen los avances científicos para buscar la cura, para mejorar las condiciones del tratamiento del VIH y, también, para los métodos preventivos. Actualmente, Fundación Huésped lleva adelante un estudio de investigación para probar la eficacia de una nueva formulación de PrEP que implica una solo pastilla, una vez por mes.

El estudio se orienta a personas de 18 años o más que residan en AMBA, que no tengan VIH y que se identifiquen como hombres que tengan sexo con otros varones, personas transgénero y no binarias. Para postularse pueden hacerlo en este link: https://estudios.huesped.org.ar/estudio-prep/

Ante el ajuste: la organización y la unión de las fuerzas

Las organizaciones realizarán una asamblea abierta, a pocos días de un nuevo 1º de diciembre, Día Internacional de la Respuesta al VIH, para debatir sobre la desinversión y la medidas a tomar. Se realizará el 18 de noviembre a las 18 de forma virtual.

"En un contexto de recortes presupuestarios, incumplimientos de la ley y faltantes, es más necesario que nunca acordar y coordinar acciones en conjunto", plantea la publicación de Ciclo Positivo en Instagram.

"Si tu organización trabaja la temática y quieren aportar su perspectiva o no participas de una organización y te interesa aportar tu mirada, súmate el próximo martes a la Asamblea Nacional Abierta Virtual del Frente", hacen una invitación a quienes se quieran sumar a la reunión y al Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis.