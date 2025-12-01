Boom de pagos con Pix: cómo gastar pesos argentinos y criptomonedas en Brasil

El sistema de pagos instantáneos brasileño permite usar pesos y criptomonedas directamente desde billeteras digitales sin enfrentar los recargos del dólar tarjeta.

La adopción masiva del sistema de pagos instantáneos Pix en Brasil transformó la experiencia de gasto para los turistas argentinos . La tecnología, lanzada en 2020, permite liquidar consumos en comercios, hoteles y transporte de forma inmediata utilizando un código QR o una "chave Pix" del vendedor, eliminando la dependencia del efectivo y el uso de trajetas .

Tragedia en Brasil: una leona mató a un joven que se metió en su jaula

La principal ventaja del método para los viajeros argentinos es económica: la integración con plataformas locales permite pagar con pesos o criptomonedas, accediendo a un tipo de cambio financiero que evita el recargo del 30% de percepción impositiva aplicado al dólar tarjeta , aunque un poco más caro que el dólar Banco Nación. Esto convierte a Pix en una opción significativamente más barata para el consumo en el exterior.

El crecimiento de la oferta de billeteras y fintechs argentinas que integran Pix permite a los turistas conectar directamente sus fondos en Argentina con la red brasileña . Esto resuelve problemas históricos como los límites de extracción en cajeros, las comisiones bancarias elevadas y la dificultad para acceder a reales.

Pix se masificó en Brasil, siendo utilizado por más de 150 millones de personas y gestionando cerca del 70% de las transacciones digitales del país. Esta amplia cobertura garantiza que el turista argentino pueda usar la herramienta en prácticamente cualquier punto de venta o servicio.

En resumen, la interoperabilidad de sistemas otorgó al turista argentino mayor previsibilidad y transparencia en el gasto. Al conocer el tipo de cambio aplicado antes de cada transacción, el viajero puede gestionar sus finanzas de manera eficiente y evitar sorpresas al regresar a su país.

Cuáles son las billeteras argentinas que permiten pagar con Pix

Plataformas como Belo, Takenos, Fiwind, Cocos, Prex, Lemon y Satoshi Tango figuran entre las opciones que permiten a los usuarios abonar en Brasil utilizando sus saldos en pesos o criptomonedas (como USDT).

Estas soluciones permiten al viajero operar con total previsibilidad, ya que el sistema realiza la conversión directa al real, informando la cotización antes de cada transacción. La infraestructura de estas fintechs constituyó la base sobre la que se consolidó la interoperabilidad, permitiendo a los argentinos realizar transferencias y pagos en comercios con la misma facilidad que si estuvieran en su país.

Durante el último año, el segmento se consolidó con la llegada de actores de gran escala que intensificaron la competencia y ampliaron la base de usuarios. Mercado Pago incorporó la funcionalidad Pix, permitiendo a sus usuarios escanear el QR y debitar el pago directamente en pesos desde la app, mostrando la cotización aplicada sin aranceles extra.

De igual forma, Binance Pay lanzó la opción para pagos vía Pix desde cuentas argentinas, combinando saldos en pesos y criptomonedas. Estas incorporaciones buscan captar tanto a los usuarios habituales de fintechs como a la base de clientes de cripto, consolidando la interoperabilidad y optimizando el proceso de pago para el turismo masivo.