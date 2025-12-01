1 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Boom de pagos con Pix: cómo gastar pesos argentinos y criptomonedas en Brasil

El sistema de pagos instantáneos brasileño permite usar pesos y criptomonedas directamente desde billeteras digitales sin enfrentar los recargos del dólar tarjeta.

Por
Boom de pagos con Pix: cómo gastar pesos argentinos y criptomonedas en Brasil

La adopción masiva del sistema de pagos instantáneos Pix en Brasil transformó la experiencia de gasto para los turistas argentinos. La tecnología, lanzada en 2020, permite liquidar consumos en comercios, hoteles y transporte de forma inmediata utilizando un código QR o una "chave Pix" del vendedor, eliminando la dependencia del efectivo y el uso de trajetas.

Gersonde Melo Machado tenía un trastorno mental 
Te puede interesar:

Tragedia en Brasil: una leona mató a un joven que se metió en su jaula

La principal ventaja del método para los viajeros argentinos es económica: la integración con plataformas locales permite pagar con pesos o criptomonedas, accediendo a un tipo de cambio financiero que evita el recargo del 30% de percepción impositiva aplicado al dólar tarjeta, aunque un poco más caro que el dólar Banco Nación. Esto convierte a Pix en una opción significativamente más barata para el consumo en el exterior.

El crecimiento de la oferta de billeteras y fintechs argentinas que integran Pix permite a los turistas conectar directamente sus fondos en Argentina con la red brasileña. Esto resuelve problemas históricos como los límites de extracción en cajeros, las comisiones bancarias elevadas y la dificultad para acceder a reales.

Pix se masificó en Brasil, siendo utilizado por más de 150 millones de personas y gestionando cerca del 70% de las transacciones digitales del país. Esta amplia cobertura garantiza que el turista argentino pueda usar la herramienta en prácticamente cualquier punto de venta o servicio.

Ipanema Río de Janeiro

En resumen, la interoperabilidad de sistemas otorgó al turista argentino mayor previsibilidad y transparencia en el gasto. Al conocer el tipo de cambio aplicado antes de cada transacción, el viajero puede gestionar sus finanzas de manera eficiente y evitar sorpresas al regresar a su país.

Cuáles son las billeteras argentinas que permiten pagar con Pix

Plataformas como Belo, Takenos, Fiwind, Cocos, Prex, Lemon y Satoshi Tango figuran entre las opciones que permiten a los usuarios abonar en Brasil utilizando sus saldos en pesos o criptomonedas (como USDT).

Estas soluciones permiten al viajero operar con total previsibilidad, ya que el sistema realiza la conversión directa al real, informando la cotización antes de cada transacción. La infraestructura de estas fintechs constituyó la base sobre la que se consolidó la interoperabilidad, permitiendo a los argentinos realizar transferencias y pagos en comercios con la misma facilidad que si estuvieran en su país.

Durante el último año, el segmento se consolidó con la llegada de actores de gran escala que intensificaron la competencia y ampliaron la base de usuarios. Mercado Pago incorporó la funcionalidad Pix, permitiendo a sus usuarios escanear el QR y debitar el pago directamente en pesos desde la app, mostrando la cotización aplicada sin aranceles extra.

De igual forma, Binance Pay lanzó la opción para pagos vía Pix desde cuentas argentinas, combinando saldos en pesos y criptomonedas. Estas incorporaciones buscan captar tanto a los usuarios habituales de fintechs como a la base de clientes de cripto, consolidando la interoperabilidad y optimizando el proceso de pago para el turismo masivo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta playa se destaca para ser un destino perfecto de Brasil.

Destino de vacaciones: cuál es la playa de Brasil con colores únicos y una naturaleza inolvidable

Ramón Díaz, de 66 años, venía de dirigir en Corinthians, donde también fue despedido.

Despidieron a Ramón Díaz del Inter de Porto Alegre: goleada humillante y caída a zona de descenso

Danilo, con su gol, le dio la cuarta Copa Libertadores a Flamengo.

Flamengo, nuevo rey de América: igualó un récord argentino y alcanzó a River y Estudiantes LP

Flamengo y la Gloria Eterna.
play

Flamengo, campeón de América: venció 1-0 a Palmeiras en Lima y conquistó su cuarta Copa Libertadores

Esta es una de las playas que están lejos del Turismo masivo, y son perfectas para este verano

Esta playa no es tan conocida en Brasil, tiene una naturaleza única y se destaca por un detalle: cuál es

Una imagen estremecedora: los botines de los futbolistas en medio de la tragedia.

Chapecoense, a 9 años de la tragedia: la maldición después del milagro

Rating Cero

play

BM lanzó su primer disco: "Se lo mostré a mi vieja y lo primero que hizo fue llorar"

Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón, el exGran Hermano

Marta Fort, ¿de novia con un ex - Gran Hermano?

La pareja suele mantener su vida privada con bajo perfil, pero distintas señales recientes generaron especulación en redes.

Este famoso corredor de Fórmula 1 estaría esperando un hijo con su pareja: quién es

Estrenos de Netflix que destacan entre nuevas series y películas del mes.

Series y películas que llegan a Netflix en diciembre 2025: son muy esperadas

Tom Hanks se destaca en una nueva película de Netflix. 
play

Está en Netflix y sorprende con su trama: un hombre mayor que planea su muerte

Un producto con precios de lujo.

Este es el perfume favorito de Peso Pluma: cuánto sale en Argentina

últimas noticias

Axel Kicillof, gobernador bonaerense.

Kicillof pidió a la Legislatura bonaerense que apruebe el financiamiento y anunció un fondo para municipios

Hace 29 minutos
Boom de pagos con Pix: cómo gastar pesos argentinos y criptomonedas en Brasil

Boom de pagos con Pix: cómo gastar pesos argentinos y criptomonedas en Brasil

Hace 34 minutos
play

BM lanzó su primer disco: "Se lo mostré a mi vieja y lo primero que hizo fue llorar"

Hace 1 hora
Marta Fort está siendo vinculada con Alan Simón, el exGran Hermano

Marta Fort, ¿de novia con un ex - Gran Hermano?

Hace 1 hora
La medida de San Luis apunta contra el bullying.

San Luis quitará beneficios económicos a alumnos que realicen bullying

Hace 1 hora