La tripulación de la nave Orión transmitió en vivo cómo liberan los desechos líquidos del Sistema Universal de Gestión de Residuos al espacio. Este sistema almacena únicamente los residuos sólidos en contenedores con control de olores.

Durante una transmisión en vivo, los cuatro astronautas de la NASA mostraron como liberan al espacio los residuos líquidos del Sistema Universal de Gestión de Residuos , el inodoro que utilizan diariamente dentro de la cápsula Orión camino a la Luna.

Los astronautas de Artemis 2 se acercan a la Luna: "Definitivamente se está haciendo más grande"

Después del desperfecto técnico que sufrió el inodoro poco después del despegue de la misión Artemis 2, la astronauta Christina Koch fue la "plomera espacial" que logró solucionar el problema para que el Sistema Universal de Gestión de Residuos funcione correctamente.

Ante las preguntas que generó, tanto el desperfecto como saber de qué manera funciona el inodoro colocado dentro de la cápsula Orión, durante una transmisión en vivo la NASA le pidió a los astronautas que muestren como liberaban la orina que recolecta el aparato al espacio.

A diferencia de la Estación Espacial Internacional , donde la orina y el sudor de los astronautas se recicla convirtiéndolos en agua potable, en la cápsula Orión esto no ocurre, sino que los líquidos son liberados diariamente al espacio mientras que los residuos sólidos son almacenados en contenedores con control de olores.

En el video que compartieron en redes sociales se puede observar cómo realizan el "wastewater dump" conocido como "vertedero de aguas residuales", y cómo a través de una pequeña ventana de la cápsula se puede ver unas pequeñas gotas en el espacio.

¿Cómo van los astronautas al baño en el espacio profundo?

La NASA informó que realizó modificaciones en el inodoro que los humanos utilizan en el espacio para "mayor comodidad y eficiencia" llamado Sistema Universal de Gestión de Residuos (UWMS).

En el caso de la misión Artemis II este sistema se encargará de almacenar los residuos para su eliminación, a diferencia de la Estación Espacial Internacional donde se pretratan con productos químicos.

baño en el espacio - NASA

"El inodoro se diseñó teniendo en cuenta los comentarios de los astronautas sobre su comodidad y facilidad de uso", por ello es un un 65 % más pequeño y un 40 % más ligero que el inodoro actual de la estación espacial.

La misión a la Luna es más corta que las estadías de los astronautas en la Estación Espacial Internacional por lo que no se filtrarán los líquidos como la orina o el sudor.

"En ausencia de gravedad, los inodoros espaciales utilizan el flujo de aire para extraer la orina y las heces del cuerpo y depositarlas en los recipientes adecuados", informaron desde la NASA, por pedido de los astronautas, añadieron a este nuevo modelo el inicio automático de flujo de aire al levantar la tapa del inodoro para ayudar a controlar olores.