Israel aseguró que la guerra con Irán entró en una "fase decisiva" Así lo afirmó el ministro de Defensa, Israel Katz, durante una declaración televisiva. Además, remarcó que la ofensiva "se está intensificando y entrando en la fase decisiva que continuará el tiempo que sea necesario". Por + Seguir en







Kratz elogió el trabajo de Estados Unidos e Israel.

Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán continúan, en las últimas horas el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que la ofensiva "se está intensificando y entrando en la fase decisiva que continuará el tiempo que sea necesario".

Mediante un mensaje televisado, Katz afirmó que "entre los intentos del régimen iraní por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo". En esa línea añadió que "solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida, hasta que el régimen sea derrocado y se salve a Irán".

El ministro de Defensa también felicitó las acciones de Estados Unidos, y el presidente Donald Trump por el "duro golpe que el ejército estadounidense asestó ayer por la noche a la isla petrolera iraní". "Es la respuesta adecuada a los campos de minas en el estrecho de Ormuz y a los intentos de chantaje del régimen terrorista iraní", sentenció.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MiddleEastEye/status/2032805681275764789&partner=&hide_thread=false Israeli Defence Minister Israel Katz has stated that the joint US-Israeli war against Iran is "escalating and entering the decisive phase", warning that it will continue for "as long as necessary" pic.twitter.com/Ae9CkvnxnW — Middle East Eye (@MiddleEastEye) March 14, 2026 Dos buques lograron cruzar el estrecho de Ormuz Según informó el secretario especial del Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, Rajesh Kumar Sinha, dos buques cisternas con bandera india que transportaban gas licuado de petróleo cruzaron el estrecho de Ormuz. "Cruzaron el estrecho de Ormuz a primera hora de la mañana sin incidentes y se dirigen a la India", aseguró.