Israel aseguró que la guerra con Irán entró en una "fase decisiva"

Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán continúan, en las últimas horas el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que la ofensiva "se está intensificando y entrando en la fase decisiva que continuará el tiempo que sea necesario".
Así lo afirmó el ministro de Defensa, Israel Katz, durante una declaración televisiva. Además, remarcó que la ofensiva "se está intensificando y entrando en la fase decisiva que continuará el tiempo que sea necesario".
Los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán continúan, en las últimas horas el ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que la ofensiva "se está intensificando y entrando en la fase decisiva que continuará el tiempo que sea necesario".
Mediante un mensaje televisado, Katz afirmó que "entre los intentos del régimen iraní por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo". En esa línea añadió que "solo el pueblo iraní puede poner fin a esto mediante una lucha decidida, hasta que el régimen sea derrocado y se salve a Irán".
El ministro de Defensa también felicitó las acciones de Estados Unidos, y el presidente Donald Trump por el "duro golpe que el ejército estadounidense asestó ayer por la noche a la isla petrolera iraní". "Es la respuesta adecuada a los campos de minas en el estrecho de Ormuz y a los intentos de chantaje del régimen terrorista iraní", sentenció.
Según informó el secretario especial del Ministerio de Puertos, Transporte Marítimo y Vías Navegables, Rajesh Kumar Sinha, dos buques cisternas con bandera india que transportaban gas licuado de petróleo cruzaron el estrecho de Ormuz. "Cruzaron el estrecho de Ormuz a primera hora de la mañana sin incidentes y se dirigen a la India", aseguró.