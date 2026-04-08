IR A
IR A

Marley confirmó quién lo acompañará en su programa sobre el Mundial 2026

El conductor tiene por delante la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA, que realizará a través de Por el mundo: Mundial en Telefe. Además, adelantó el regreso de un exitoso proyecto que lo uniría a Florencia Peña.

Marley volverá a la conducción del programa de viajes por el Mundial.

Marley volverá a la conducción del programa de viajes por el Mundial.

Marley se prepara para retomar la conducción en Telefe con un programa por el Mundial 2026, y la sorpresa está en quién será su compañero durante el ciclo: el ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas.

La pelea entre las dos mujeres parece no tener retorno.
Te puede interesar:

La hermana de Thalía podría entrar a Gran Hermano y contar por qué se peleó con la cantante

El mediático estará al frente de Por el mundo: Mundial, ciclo que vuelve con la Copa Mundial de la FIFA que este año se realiza en Estados Unidos, Canadá y México, y que mezcla su pasión por los viajes y el fanatismo por el fútbol.

El presentador aportará su experiencia en este tipo de coberturas y el youtuber la masividad que representan las redes sociales, para captar la mayor cantidad de audiencia con coberturas en vivo.

Embed - MARLEY: "POR EL MOMENTO VOY A CUBRIR EL MUNDIAL" #LAM

El proyecto de Marley con Flor Peña en Telefe

Más allá del evento deportivo por excelencia, Marley contó en LAM, el programa que conduce Angel de Brito en América, que está en conversaciones con la señal de Martínez: "Estamos hablando de proyectos y hay ganas de hacer Tu cara me suena. Es el formato que más me gusta para hacer ahora".

Más allá de tener el Mundial por delante, el locutor habló de los tiempos televisivos que lleva cada producción: "Hay nuevos dueños, así que estamos hablando de algo muy a futuro. Capaz no es este año, sino el que viene, porque están viendo presupuestos", aseguró el famoso. Además, habría pedido que su amiga Flor Peña integre el jurado del certamen de canto.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conla nueva ley, si alguna parte del cuerpo del jugador está en línea con el últimojugador rival, está habilitado.

Se puso en marcha la nueva ley del offside: cuál es el principal cambio

Puede llegar a convertirse en el primer futbolista en jugar seis Copas del Mundo.

Con cuántos años disputará Lionel Messi el Mundial 2026

Guillermo Memo Ochoa podría convertirse, junto a Messi y Cristiano, en los mayores jugadores de disputar 6 Mundiales

Memo Ochoa, el arquero de México que podría alcanzar el mismo récord que buscan Messi y Cristiano Ronaldo

La caída ante Arabia Saudita sorprendió al mundo en 2022.
play

Las peores goleadas que sufrió la Selección argentina en los mundiales

El golfista admitió el uso de potentes analgésicos. 

Video: cómo fue el arresto de Tiger Woods tras volcar su camioneta en Florida

¿Cuándo sale a la venta?

Álbum del Mundial 2026: qué se sabe y cuánto costarían las figuritas

últimas noticias

play
Marley volverá a la conducción del programa de viajes por el Mundial.

Marley confirmó que Ian Lucas lo acompañará en su programa sobre el Mundial 2026

Hace 14 minutos
Donald Trump, dos veces presidente de Estados Unidos.

La Casa Blanca volvió a exigir la apertura "inmediata, rápida y segura" del estrecho de Ormuz

Hace 29 minutos
play

Reprimieron a los manifestantes que protestaban contra la Ley de Glaciares

Hace 45 minutos
Guido Icardi, China Suárez y Mauro Icardi.

El hermano de Mauro Icardi reveló que la China Suárez se ofreció como "mediadora" de la familia

Hace 1 hora
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado se presentará en la Cámara Alta.

Federico Sturzenegger se presentó en el Senado para defender la ley de propiedad privada

Hace 1 hora