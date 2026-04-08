Marley confirmó quién lo acompañará en su programa sobre el Mundial 2026 El conductor tiene por delante la cobertura de la Copa Mundial de la FIFA, que realizará a través de Por el mundo: Mundial en Telefe. Además, adelantó el regreso de un exitoso proyecto que lo uniría a Florencia Peña. + Seguir en







Marley volverá a la conducción del programa de viajes por el Mundial.

Marley se prepara para retomar la conducción en Telefe con un programa por el Mundial 2026, y la sorpresa está en quién será su compañero durante el ciclo: el ganador de MasterChef Celebrity, Ian Lucas.

El mediático estará al frente de Por el mundo: Mundial, ciclo que vuelve con la Copa Mundial de la FIFA que este año se realiza en Estados Unidos, Canadá y México, y que mezcla su pasión por los viajes y el fanatismo por el fútbol.

El presentador aportará su experiencia en este tipo de coberturas y el youtuber la masividad que representan las redes sociales, para captar la mayor cantidad de audiencia con coberturas en vivo.

Embed - MARLEY: "POR EL MOMENTO VOY A CUBRIR EL MUNDIAL" #LAM El proyecto de Marley con Flor Peña en Telefe Más allá del evento deportivo por excelencia, Marley contó en LAM, el programa que conduce Angel de Brito en América, que está en conversaciones con la señal de Martínez: "Estamos hablando de proyectos y hay ganas de hacer Tu cara me suena. Es el formato que más me gusta para hacer ahora".