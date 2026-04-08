Vuelve TVR a C5N: humor, archivos y grandes figuras con Juan Di Natale y Carolina Papaleo El clásico programa de archivos de la televisión argentina, reconocido por su mezcla de humor y la presencia de invitados destacados, regresa a la pantalla de C5N este sábado a las 21 horas con una propuesta renovada, nuevos conductores y sorpresas para la audiencia. + Seguir en







Vuelve un clásico de la pantalla argentina.

Este sábado a las 9 de la noche vuelve la sobredosis de televisión que todos los argentinos estaban necesitando: TVR, de la mano de Juan Di Natale y el debut de Carolina Papaleo en la conducción del ciclo, regresa a la pantalla de C5N con una propuesta renovada y cargada de sorpresas para la audiencia.

"El primer y único noticiero de la televisión argentina", que a lo largo de su historia reunió a exitosas duplas de conducción —desde Fabián Gianola y Claudio Morgado hasta Sebastián Wainraich y Gabriel Shultz—, regresa con una nueva temporada.

En esta nueva etapa, el clásico contará con la conducción de Juan Di Natale y la reconocida actriz Carolina Papaleo, quienes buscarán renovar la propuesta y mantener vigente un formato que marcó época en la TV nacional y se guardó en el corazón de generaciones de argentinos y argentinas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de C5N (@c5n) En esta nueva temporada se suma Papaleo, que será la compañera de uno de los estoicos conductores del ciclo, Juan Di Natale. Juntos buscarán llevar a lo más alto de la grilla a uno de los tanques del canal, que se ubica entre los regresos más esperados de su programación.

TVR marcó un antes y un después en la televisión argentina: desde su creación transformó la manera de hacer TV y de producir contenido. Los archivos se convirtieron en su sello más valioso y la mirada crítica de los invitados, en el rasgo distintivo del formato.

A lo largo de su historia, el emblemático sillón de Televisión Registrada recibió a figuras de primer nivel como Fito Páez, Alejandro Dolina, Moria Casán, José Pablo Feinmann, Estela de Carlotto y Diego Armando Maradona, entre muchos otros. Embed Decenas de momentos icónicos que hoy forman parte del lenguaje cotidiano de los argentinos nacieron en TVR. El programa no solo instaló frases que se repiten hasta el día de hoy, sino que también dio vida a personajes entrañables como Tino y Gargamuza, recordados por los +30 que aún guardan en la memoria sus episodios cargadas de humor y sátira. A lo largo de su historia, Televisión Registrada se convirtió en un verdadero fenómeno de "la caja boba": sus archivos hicieron época, sus conductores marcaron estilo y los invitados generaron debate. Esa mezcla de humor, análisis y memoria audiovisual es lo que lo transformó en un clásico de la pantalla argentina.