Carmiña no para: la expulsada de Gran Hermano por dichos racistas destrozó a Andrea del Boca La exparticipante que fue echada del reality de Telefe por su dichos racistas contra Mavinga, volvió a tener comentarios polémicos sobre sus excompañeras de juego. + Seguir en







La periodista insinuó que la producción manipula el contenido según quién sea el protagonista. Redes sociales

La salida de Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada por un accidente adentro de la casa, fue el motivo del ataque de Carmiña Masi, que ahora apuntó contra la actriz: "Todos dudamos de su caída".

La periodista paraguaya que fue expulsada del juego por sus expresiones racistas contra Jenny Mavinga, reapareció en Bondi Live y puso en duda la caída de la artista que la dejó fuera del juego.

“Las porcelanas viejas de los dientes, chau; ojalá que se le ponga un comedor nuevo”, disparó entre sus comentarios y generó el repudio en las redes sociales.

Embed CARMIÑA DESTRUYÓ LOS DIENTES DE ANDREA DEL BOCA: “OJALÁ SE PONGA UN NUEVO COMEDOR”



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @AngeldebritoOk @popochiok @LaRomiScalora pic.twitter.com/isqw5MWvSm — Bondi (@bondi_liveok) April 7, 2026 Masi hizo un descargo contra la producción del ciclo donde objetó la falta de transparencia, y aseguró que le hicieron un zoom cuando habló riéndose de Mavinga. En ese momento, había dicho que la oriunda de la República del Congo parecía una "esclava".

En este sentido, acusó de la manipulación de los contenidos que se generan en la casa más famosa del país, ya que a ella la "expusieron" mientras que con los otros "cortan la transmisión" para protegerlos. En este sentido, pidió que revean las reglas del juego.