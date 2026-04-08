Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 8 de abril

El dólar oficial y un arranque de abril con estabilidad.
Pexels
El dólar oficial cotiza este miércoles a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación, luego de una nueva jornada sin cambios, en el marco de la estabilidad que mantiene en lo que va de 2026. En tanto, el blue sorprendió y cerró a a $1.395 para la venta, y alcanzó su cotización más baja en casi 7 meses, desde el 10 de septiembre de 2025.
La plaza local atraviesa una etapa de estabilidad impulsada por la liquidación del sector agroexportador y la consolidación del superávit comercial. Esta inyección constante de moneda extranjera elimina tensiones sobre las distintas cotizaciones libres.
La dinámica actual confirma la tendencia observada a principios de 2026. El escenario asocia una demanda acotada por el bajo nivel de importaciones con un incremento sostenido de los depósitos privados en dólares, con un techo récord de u$s38.677 millones.
Esta menor presión facilita la intervención oficial, con adquisiciones netas por u$s4.462 millones en el mercado de contado durante este año. En paralelo, el dólar mayorista cotiza a $1.394 y acumula una caída del 4,2% en lo que va de 2026.
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.365 para la compra y $1.415 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.385 para la compra y $1.395 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.392,5.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.839,50.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.487,70 mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.432,28.