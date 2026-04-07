Estados Unidos e Irán negociarán un acuerdo de paz desde el próximo viernes en Pakistán

Tras el anuncio de alto al fuego del líder republicano Donald Trump, las negociaciones entre ambas delegaciones comenzarán el próximo viernes en Pakistán, mediador en el conflicto.

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif , confirmó este miércoles el cese el fuego de dos semanas acordado entre Irán y Estados Unidos y anunció una reunión entre las delegaciones de ambos países para iniciar negociaciones en la capital paquistaní, con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz.

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán y puso como condición abrir el estrecho de Ormuz

Tras la la noticia del alto a las hostilidades entra en vigor de forma inmediata, el mandatario paquistaní señaló que espera que las delegaciones de ambos países asistan a una ronda de negociaciones en Islamabad este viernes para negociar un "acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas" , como ya había adelantado Irán.

Según el Consejo de Seguridad Nacional de Irán , el diálogo se desarrollará exclusivamente sobre la base de un plan de diez puntos presentado por Teherán, que exige, entre otros requisitos, el control iraní sobre el estrecho de Ormuz y el cese de los ataques estadounidenses e israelíes tanto en territorio iraní como en zonas de influencia de la República Islámica.

"Me complace anunciar que la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América, junto con sus aliados, han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, con efecto inmediato" , afirmó Sharif en la red social X.

El acuerdo para suspender las hostilidades se alcanzó gracias a la gestión del primer ministro de Pakistán, horas antes de que venciera el ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump , quien había amenazado con atacar la infraestructura energética de Irán si no se reabría el paso estratégico de Ormuz.

El líder republicano aseguró que ya había “cumplido y superado todos los objetivos militares” tras la ofensiva del 28 de febrero, realizada junto a Israel, en la que murieron figuras como el líder supremo, el ayatolá Alí Khamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani, y el comandante de la Armada, Alireza Tangsiri.

Donald Trump destacó el alto al fuego con Irán: "Está muy avanzada la negociación para un acuerdo definitivo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán luego de una jornada de intensas negociaciones y afirmó que "este problema de larga data está cerca de resolverse". Sin embargo, condicionó el acuerdo a que la República Islámica acepte "la apertura completa inmediata y segura del Estrecho de Ormuz".

En un mensaje en Truth Social, Trump expuso el acuerdo de alto al fuego con el país persa: "Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas".

donald trump Donald Trump anunció el cese del fuego por dos semanas en la Guerra de Medio Oriente.

En tal sentido, remarcó que los representantes de ambas naciones se encuentran cerca de alcanzar un acuerdo definitivo. "¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio", expresó.

"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que constituye una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero dos semanas permitirán finalizar y concretar el Acuerdo", agregó el republicano.

Por último, Trump admitió que el conflicto ya tiene una larga duración: "En nombre de los Estados Unidos de América, como Presidente, y también en representación de los países de Oriente Medio, es un honor que este problema de larga data esté cerca de resolverse".