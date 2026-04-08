¿Hay reemplazo definido? Se filtró la decisión de Gran Hermano tras la salida de Andrea del Boca La actriz tuvo un paso muy accidentado por el reality, donde atravesó distintos problemas de salud. Después del último golpe, Santiago del Moro confirmó que no volverá a la casa y la producción trabaja para seguir adelante con el programa. + Seguir en







Andrea del Boca abandonó Gran Hermano tras una fuerte caída. Redes sociales

El paso de Andrea del Boca por Gran Hermano: Generación Dorada no tiene nada que envidiarle a sus mejores telenovelas. Después de idas y vueltas debido a distintos accidentes y problemas de salud, la actriz abandonó la casa nuevamente este lunes y, aunque no se confirmó si es definitivo, la producción ya está analizando cómo reemplazarla.

Su salida se dio después de que sufriera un fuerte golpe en la cocina: Del Boca no pudo pararse por sus propios medios y tuvo que ser asistida por otros participantes, una imagen que causó preocupación y obligó a la intervención del equipo médico. En ese contexto, abandonó la casa para que le hicieran una tomografía facial y una radiografía de tórax.

"Ante tantas consultas, quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa", anunció el conductor del reality, Santiago del Moro, a través de un comunicado que publicó en sus historias de Instagram. "Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia", explicó.

Tras el anuncio, Ángel de Brito ratificó la información en su cuenta de X. "Andrea del Boca no vuelve a Gran Hermano. Golpe, pánico, puntos, sangre. Y un mes dentro de la casa. Ayer dijo en la clínica: 'Basta para mí'", sostuvo. Sin embargo, el propio conductor de LAM deslizó este miércoles que no está descartado un eventual retorno al programa.

Embed fue la caída de Andrea Del Boca en la casa de #GranHermano pic.twitter.com/6MGLAYAF6r — Damian (@damianpe11) April 6, 2026 Mientras el conductor hablaba del tema en Bondi Live, Mariana Brey contó que uno de los nombres que se barajaron como reemplazo fue el de su hija, Anna del Boca, pero esa posibilidad no avanzó. "La hija declaró en el streaming de Telefe que a la madre le gustaría, pero no está en los planes. Pregunté hoy y, por la información que manejo hasta el momento, no tendría reemplazo Andrea del Boca", afirmó.