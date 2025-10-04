4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

El presidente de Estados Unidos aseguró que "no tolerará" ninguna demora durante la tregua entre ambas partes. En paralelo, las conversaciones entre el gobierno israelí y el grupo terrorista por los rehenes comenzará el domingo.

Por
La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

Donald Trump advirtió a Hamás que "no tolerará" si retrasa el acuerdo de paz cerrado con Israel, el presidente de Estados Unidos mandó a detener la ofensiva israelí sobre el territorio palestino para que el grupo terrorista entregue a los rehenes que todavía mantienen cautivos.

Benjamín Netanyahu busca alinear posiciones con EE.UU.
Te puede interesar:

Israel tomó distancia de la aceptación de Hamás para liberar a los rehenes

El presidente de los Estados Unidos emitió un mensaje en su red social, Truth, donde expresó "agradezco que Israel haya detenido temporalmente los bombardeos para dar la oportunidad de concretar la liberación de rehenes y el acuerdo de paz".

Gaza ataque Israel 16-9-25

Desde Hamás expresaron que "el movimiento anuncia su aprobación para la liberación de todos los rehenes, vivos y restos, de acuerdo con la fórmula de intercambio incluida en la propuesta del presidente Trump", y también estaban dispuestos a "discutir detalles" sobre esta tregua.

En las últimas horas, el grupo terrorista e Israel señalaron que se van a reunir en El Cairo, Egipto, durante el domingo y lunes para iniciar las conversaciones entre ambas partes.

"Han comenzado a trasladarse para iniciar conversaciones en El Cairo mañana y pasado mañana, para debatir la organización de las condiciones sobre el terreno para el intercambio de todos los detenidos y presos, de acuerdo con la propuesta de Trump", explicaron desde las delegaciones.

Desde la ONU aseguraron que el plan de paz entre Israel y Hamás es una "oportunidad vital" para Gaza

En las últimas horas, Hamás aceptó el acuerdo de paz que propuso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y liberar a los rehenes israelíes "vivos y muertos". A raíz de esto, desde la Organización de las Naciones Unidas aseguraron que esta tregua una "oportunidad vital" para la Franja de Gaza.

" Esta es una oportunidad vital para que todas las partes y los Estados influyentes actúen de buena fe y detengan, de una vez por todas, la masacre y el sufrimiento en Gaza, inunden la Franja con ayuda humanitaria y garanticen la liberación de los rehenes y de los numerosos palestinos detenidos", expresó Volker Turk, alto comisionado para los DDHH.

Esto ocurre en el marco del plan de 20 puntos que el líder republicano le propuso al movimiento palestino con plazo hasta el domingo para aceptar o rechazar la oferta, Hamás presentó una respuesta formal y destacó su disposición a negociar y su aceptación de algunos puntos clave del plan, aunque aclaró que otras cuestiones requieren un consenso más amplio.

Desde la oficina de la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informaron que "tras la respuesta de Hamás, Israel se prepara para la implementación inmediata de la primera etapa del plan del presidente Trump para la liberación inmediata de todos los rehenes".

Las Fuerzas de Defensa de Israel expresaron que se les "ordenó avanzar en la preparación para poner en marcha la primera fase del plan de Trump para la liberación de los rehenes. Al mismo tiempo, enfatizó que la seguridad de las tropas de las FDI sigue siendo la máxima prioridad, por lo que todos los recursos necesarios serán destinados al Comando Sur para garantizar su protección".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El líder republicano habló en su red social Truth Social.

Trump habló tras la declaración de Hamás a su propuesta en Gaza: "Ellos están listos para una paz duradera"

Este es el cuarto ataque de este tipo que EE.UU. realizó en el último mes.

Estados Unidos volvió a atacar a una lancha cerca de las costas de Venezuela

Trump junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Donald Trump prohibió el ingreso de dirigentes de Irán al sorteo del Mundial y la AFA lo cruzó

Una columna de humo se eleva sobre ciudad de Gaza tras un bombardeo de Israel.

Hamás aceptó el acuerdo de paz de Trump, pero pide "negociar los detalles del plan"

El 29 de octubre tendrá lugar la audiencia de apelación por la sentencia de fondo 

La Argentina sumó 12 apoyos internacionales en el juicio por YPF

Nicolás Maduro fue acusado de liderar el Cartel de los Soles.

Venezuela denunció que Estados Unidos desplegó aviones de combate cerca de su territorio

Rating Cero

De Brito contó en escándalo entre dos figuras de la televisión.

Ángel de Brito reveló el conflicto entre dos figuras del espectáculo: "Se pudrió todo"

Elizabeth Olsen se debate entre la frustración de no saber qué será del futuro de Wanda y el cariño que le tiene al personaje, asegurando que volvería al papel si hay una historia que lo justifique. 

¿Ya no le importa? Marvel no tiene planes a largo plazo de un importante personaje que además es querido por los fans

Estreno coreano: ¿Qué propuesta de Netflix está llamando la atención?
play

Esta película coreana tiene un vengador que no se detiene y es pura acción: qué estreno de Netflix está llamando la atención

Moria Casán será conductora en El Trece.

Moria Casán reveló cuándo debutará en El Trece: a qué programa reemplazará

Vientos Oscuros, un estreno de 2022 ya està disponible en netflix.
play

Vientos oscuros es la serie que tiene a todos sorprendidos en Netflix: de qué se trata

Comienzan los cuartos de final de La Voz Argentina.

La Voz Argentina, en la última recta: cuándo comienzan los cuartos de final

últimas noticias

Mauricio Macri retomó el vínculo con Javier Milei. 

Macri: "Después del 26 de octubre, confío en que el Gobierno iniciará una etapa de cambios"

Hace 8 minutos
Argentina, entre los peores países en inversión deportiva.

Argentina, entre los presupuestos deportivos más bajos de Latinoamérica: el plan para recuperar la autonomía del ENARD

Hace 29 minutos
La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

La fuerte advertencia de Donald Trump a Hamás si retrasa el acuerdo de paz con Israel

Hace 1 hora
play
Colapinto, con mucha bronca por no avanzar a Q2

La bronca de Colapinto tras la clasificación del Gran Premio de Singapur: "Me voy caliente"

Hace 1 hora
En tan sólo 5 minutos, se puede comer unas deliciosas costillas de cerdo con miel y mostaza.

En 5 minutos: la receta veloz para llevar las costillas de cerdo a otro nivel de sabor cuando no hay tiempo

Hace 1 hora