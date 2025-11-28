28 de noviembre de 2025 Inicio
Cuál es la promoción sorpresa que lanzó Cuenta DNI para diciembre 2025

La billetera virtual del Banco Provincia comunicó nuevas promociones destinadas a reducir los gastos de las familias durante las fiestas.

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía

La billetera virtual del Banco Provincia renueva sus beneficios con foco en gastronomía, ferias y una nueva promo para amantes de los libros.

  • Cuenta DNI lanzó beneficios para fin de año y verano 2026, con descuentos para pagos por QR.
  • Habrá rebajas en comercios, supermercados, eventos y también promociones con tarjetas y préstamos.
  • En diciembre destaca “Mesumo Navidad”, con vouchers de hasta 40% combinables con otras promos.
  • En noviembre 2025 se ofrecen descuentos del 20% al 40% en comercios, ferias, gastronomía joven, librerías, farmacias y 3 cuotas sin interés.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, presentó una nueva serie de beneficios pensados especialmente para las compras de fin de año y las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Las promociones están dirigidas a quienes eligen pagar con código QR desde la aplicación, con el objetivo de incentivar el uso de la plataforma mediante descuentos y facilidades en un mes clave para el consumo.

Con estas promociones, Cuenta DNI sigue consolidándose como una herramienta práctica y útil para el día a día de los bonaerenses.  
Estas promociones especiales comenzarán a regir durante el último mes del año 2025 y mantendrán su continuidad más allá de ese período. La entidad confirmó que varias de estas propuestas seguirán vigentes durante el verano de 2026, cubriendo los meses de diciembre, enero y febrero. Así, los usuarios podrán organizar sus gastos y aprovechar los beneficios tanto en la temporada de fiestas como a lo largo de las vacaciones.

El paquete de ofertas elaborado por la entidad financiera bonaerense es amplio y diverso. Los beneficios no solo alcanzan a Cuenta DNI, sino que también incluyen propuestas atractivas vinculadas al uso de tarjetas de crédito y la posibilidad de acceder a préstamos personales con condiciones ventajosas. Esto configura un esquema integral de apoyo financiero para sus clientes, brindando múltiples herramientas para gestionar compras y proyectos durante el cierre de año y el comienzo del siguiente.

Cómo es la promoción de Cuenta DNI para diciembre 2025

Durante diciembre, Cuenta DNI reforzará los beneficios habituales que ofrece a sus usuarios. Estos descuentos clave se aplicarán en puntos estratégicos para las compras navideñas y del día a día, como comercios de cercanía y cadenas de supermercados. Además, con vistas a la temporada de verano, la billetera virtual ampliará sus promociones a eventos especiales, incluyendo espectáculos culturales y musicales en las principales zonas turísticas.

Este impulso adicional en los beneficios busca aliviar el impacto económico de los gastos de fin de año y, al mismo tiempo, promover el consumo en los comercios locales. Al sostener y ampliar los descuentos en rubros esenciales, Cuenta DNI se consolida como una herramienta central para que las familias bonaerenses organicen sus compras de forma eficiente. La incorporación de eventos en destinos turísticos también anticipa una presencia activa de la plataforma durante el período vacacional.

Como novedad destacada para el cierre del año, se presenta el programa “Mesumo Navidad”. Esta propuesta permitirá a los usuarios acceder a vouchers con rebajas de hasta un 40%. Lo más atractivo es que los descuentos obtenidos mediante estos vouchers podrán combinarse con otras promociones vigentes de Cuenta DNI, lo que garantiza un ahorro significativo y una mayor flexibilidad para optimizar las compras de regalos y alimentos para las celebraciones.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en noviembre 2025

El Banco Provincia comunicó que, durante noviembre de 2025, el programa pondrá a disposición una serie de beneficios especiales. Para jóvenes de 13 a 17 años se ofrecerá un descuento del 30% en gastronomía los días sábado 15 y domingo 16, con un tope de $8.000 por persona, equivalente a consumos por $26.700. En los comercios de cercanía se aplicará un 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 por jornada, alcanzable con compras de $20.000.

El beneficio especial para carnicerías, granjas y pescaderías se activará el sábado 8 de noviembre, con un descuento del 35% y un tope de $6.000 por persona, que se completa con un ticket de $17.000. También se ofrecerá un 40% de descuento todos los días en ferias y mercados bonaerenses, con un tope semanal de $6.000 por persona, equivalente a consumos de $15.000. En los comercios adheridos de universidades bonaerenses se mantendrá un 40% de descuento diario, con el mismo tope semanal de $6.000.

Además, las librerías de toda la provincia ofrecerán un 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro, mientras que las farmacias y perfumerías aplicarán un 10% los miércoles y jueves, también sin límite de devolución. Finalmente, en comercios de cercanía no vinculados a alimentos, se dispondrá de un plan de 3 cuotas sin interés todos los días con tarjetas Visa o Mastercard asociadas a la aplicación.

