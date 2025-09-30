Donald Trump dio a Hamas cuatro días para aceptar su plan de paz en Gaza El presidente de Estados Unidos advirtió que, si el movimiento islamista rechaza la propuesta acordada con Netanyahu, “lo pagará con el infierno”. Hamas inició consultas internas y se inclinaría por aceptar. Por







Donald Trump dio a Hamas cuatro días para aceptar su plan de paz en Gaza

El presidente estadounidense, Donald Trump, fijó un plazo de “tres o cuatro días” para que Hamas responda a su plan de paz para Gaza, que exige el desarme completo del grupo, la liberación de rehenes y su exclusión de futuros roles de gobierno.

"Vamos a darles alrededor de tres o cuatro días", respondió Trump a un grupo de periodistas al ser consultado por los plazos. "Hamas aceptará o no. Y si no aceptan, esto tendrá un final triste", agregó.

Trump endureció luego su mensaje al advertir que, en caso de un rechazo, Hamas “lo pagará con el infierno”. La propuesta, elaborada junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuenta con el aval de varias capitales árabes y europeas, según el propio mandatario. “Espero que firmen por su propio bien”, agregó Trump al hablar ante la cúpula militar en Virginia.

Desde Gaza, Hamas abrió un proceso de consultas internas para responder al ultimátum. Voceros en Qatar aseguraron que la organización estudia “responsablemente” el plan y, de acuerdo con fuentes palestinas, se inclinaría a aceptarlo. Según trascendió, el movimiento busca garantías sobre el calendario de retirada israelí, la protección de sus dirigentes en el exterior y el compromiso de que la guerra no se reanude tras la liberación de rehenes.