Hamás aceptó el acuerdo de paz de Trump, pero pide "negociar los detalles del plan"

El movimientos islámico lanzó un comunicado tras el ultimátum del presidente de los Estados Unidos y concedió liberar a todos los rehenes israelíes, vivos y remanentes, de acuerdo con la propuesta.

Una columna de humo se eleva sobre ciudad de Gaza tras un bombardeo de Israel.

Una columna de humo se eleva sobre ciudad de Gaza tras un bombardeo de Israel.

Los tanques israelíes avanzan hacia el centro de la Ciudad de Gaza.
Hamás asegura que perdió contacto con dos rehenes en la Franja de Gaza

Luego de reuniones internas y consultas con facciones y mediadores, el movimiento afirmó que “aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense Donald Trump, que exigen el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda”, entre otras condiciones.

Hamás con rehenes israelíes.

El grupo afirmó estar dispuesto a “entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de tecnócratas independientes, basado en el consenso nacional palestino y con el respaldo árabe e islámico”.

Sin embargo, Hamas añadió: “En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entablar negociaciones de inmediato, a través de los mediadores, para discutir los detalles”.

El conflicto se desató tras el ataque de Hamás hace casi dos años, el 7 de octubre de 2023. Los terroristas mataron a 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según AFP a partir de cifras oficiales. Además, el movimiento islámico tomaron como rehenes a 251 personas.

Según estimaciones del ejército de Israel, 48 personas permanecen secuestradas en Gaza, entre los que hay cuatro argentinos. A partir del ataque de Hamas, el gobierno de Benjamín Netanyahu realizó una dura ofensiva sobre Gaza, que hasta el momento contabiliza a 66.055 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran civiles o combatientes.

Mirá el comunicado oficial de Hamás

