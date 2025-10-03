Hamás aceptó el acuerdo de paz de Trump, pero pide "negociar los detalles del plan"

El movimientos islámico lanzó un comunicado tras el ultimátum del presidente de los Estados Unidos y concedió liberar a todos los rehenes israelíes, vivos y remanentes, de acuerdo con la propuesta.

Una columna de humo se eleva sobre ciudad de Gaza tras un bombardeo de Israel.

El grupo islamista palestino Hamás anunció este viernes que decidió liberar a todos los rehenes israelíes, "vivos y muertos" , bajo los términos de paz expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aunque señaló la necesidad de "negociar los detalles del acuerdo de paz" .

Tras el plan de 20 puntos que el líder republicano le propuso al movimiento palestino con plazo hasta el domingo para aceptar o rechazar la oferta , Hamás presentó una respuesta formal y destacó su disposición a negociar y su aceptación de algunos puntos clave del plan, aunque aclaró que otras cuestiones requieren un consenso más amplio.

Luego de reuniones internas y consultas con facciones y mediadores, el movimiento afirmó que “aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense Donald Trump, que exigen el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda” , entre otras condiciones.

El grupo afirmó estar dispuesto a “ entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de tecnócratas independientes, basado en el consenso nacional palestino y con el respaldo árabe e islámico ”.

Sin embargo, Hamas añadió: “En este contexto, el movimiento afirma su disposición a entablar negociaciones de inmediato, a través de los mediadores, para discutir los detalles”.

El conflicto se desató tras el ataque de Hamás hace casi dos años, el 7 de octubre de 2023. Los terroristas mataron a 1.219 personas en Israel, en su mayoría civiles, según AFP a partir de cifras oficiales. Además, el movimiento islámico tomaron como rehenes a 251 personas.

Según estimaciones del ejército de Israel, 48 personas permanecen secuestradas en Gaza, entre los que hay cuatro argentinos. A partir del ataque de Hamas, el gobierno de Benjamín Netanyahu realizó una dura ofensiva sobre Gaza, que hasta el momento contabiliza a 66.055 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no especifica cuántos eran civiles o combatientes.

Mirá el comunicado oficial de Hamás