Donald Trump prepara un anuncio sobre la existencia de vida extraterrestre, según un nuevo documental La película "The Age of Disclosure" navega en las profundidades de lo desconocido sobre los Fenómenos Aéreos No Identificados para poder encontrar la verdad. Este film denuncia 80 años de encubrimiento de la existencia de vida inteligente no humana por parte del gobierno de Estados Unidos.







Se espera que el Gobierno revele información sobre los aliens.

Al parecer, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para emitir un anuncio sobre la existencia de vida extraterrestre. Así lo plantea un nuevo documental llamado "The Age of Disclosure" que generó un revuelo entre los aficionados y curiosos sobre los Fenómenos Aéreos No Identificados (UAP).

Este documental, que se estrenó en Estados Unidos mediante la plataforma Prime Video, es dirigido por Dan Farah y plantea una serie de preguntas y respuestas sobre uno de los misterios más grandes de la humanidad: ¿Estamos solos en el universo?

La película The Age of Disclosure se sumerge en la existencia de vida inteligente no humana, qué información manejan los líderes mundiales y en lo que está en juego para el futuro de la Tierra. "Hice esta película buscando la verdad. Entrevisté a 34 figuras de altísimo nivel, militares, funcionarios gubernamentales y agentes de inteligencia, que tienen conocimiento directo de los UAP por su trabajo para el gobierno", contó Dan Farah durante una entrevista para la cadena CBS News.

En esa línea Farah aseguró que los entrevistados revelaron colectivamente sobre "una operación de encubrimiento de 80 años sobre la existencia de vida inteligente no humana, y el hecho de que Estados Unidos está en una carrera secreta, especie de Guerra Fría de alto riesgo, contra naciones adversarias para recuperar y hacer ingeniería inversa de tecnología de origen no humano. La verdad es realmente impactante".

Eso no es todo, sino que uno de los entrevistados en el documental contó sobre una conversación directa que tuvo con el presidente Bush padre sobre un encuentro entre personal de la Fuerza Aérea, agentes de la CIA y vida inteligente no humana.

"Después del 11 de septiembre, George W. Bush consideró hacer público que había aprendido que la humanidad no está sola en el universo. Finalmente, decidió no revelarlo", afirmó Dan. Aunque también Donald Trump casi reveló este dato durante su primera administración. "Tanto es así que Steve Mnuchin, entonces secretario del Tesoro, pidió un informe al jefe del grupo de trabajo sobre UAP para evaluar el impacto económico si el presidente anunciaba públicamente que no estamos solos", aseguró. De qué se trata "The Age of Disclosure" y dónde ver el documental Un documental explosivo que revela un encubrimiento global a lo largo de 80 años sobre vida inteligente no humana y una guerra secreta entre grandes naciones para revertir la avanzada ingeniería tecnológica de origen no humano. Con el testimonio de 34 miembros del gobierno, el ejército y miembros de inteligencia de los EE. UU., esta película expone los riesgos que corre el futuro de la humanidad, escribieron desde Amazon Prime Video.