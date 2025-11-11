La fiscalía de Brasil pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula El procurador general Paulo Gonet solicitó condenas para nueve militares y un policía federal acusados de integrar un grupo que intentó ejecutar un golpe de Estado en 2022. Por







La fiscalía brasileña pidió condenas para los militares y policias que planearon matar a Lula

El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, pidió este martes la condena de nueve militares del Ejército y un agente de la Policía Federal por su participación en el intento de golpe de Estado de 2022, un plan que, según la acusación, incluía el asesinato de Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin y el juez del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes.

La Procuraduría General de la República detalló que los implicados actuaron en dos frentes: presionar a la cúpula militar para obtener respaldo al golpe que buscaba mantener a Jair Bolsonaro en el poder, y ejecutar operaciones destinadas a desestabilizar el sistema democrático.

El grupo habría diseñado la operación “Puñal Verde y Amarillo”, que contemplaba secuestros, detenciones y posibles asesinatos de las principales autoridades del país. Según Gonet, los acusados aprovecharon su formación y posición dentro de las fuerzas para “neutralizar” a las autoridades y generar una ruptura institucional.

En el expediente figuran grabaciones del agente federal Wladimir Matos Soares, quien reconoció que su equipo estaba dispuesto a usar “fuerza letal” y “matar a medio mundo” con tal de impedir la asunción de Lula.

Los militares integraban un comando de élite conocido como los “kids pretos”, especializado en inteligencia y acción rápida. El proceso se enmarca en la tercera fase de la causa por el intento de golpe, luego de que Bolsonaro fuera condenado a 27 años y tres meses de prisión por encabezar la trama.