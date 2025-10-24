24 de octubre de 2025 Inicio
La fiscal francesa tiene "una pequeña esperanza" de recuperar las joyas robadas del Museo del Louvre

Los investigadores del caso están analizando unas 150 muestras de ADN, huellas dactilares y otros rastros de los ladrones para identificarlos. Mientras, las marcas de las herramientas usadas en el robo aprovecharon la ocasión para sacar nuevas publicidades alusivas.

La fiscal francesa tiene una pequeña esperanza de recuperar las joyas robadas del Museo del Louvre

La fiscal francesa Laure Beccuau, quien tiene a cargo la investigación del último robo en el Museo del Louvre, en París, dijo que tiene "una pequeña esperanza" de recuperar las joyas napoleónicas que fueron perdidas el pasado domingo, después de que un grupo de encapuchados se las llevaran por la noche. Además, precisó que los peritos del caso están analizando unas 150 muestras de ADN, huellas dactilares y otros rastros dejados por los ladrones para determinar que "los resultados den pistas, sobre todo si los autores tienen antecedentes penales".

El robo sucedió el último domingo por la noche, cuando cuatro personas accedieron por una escalera a la galería de Apolo, rompieron las vitrinas y se llevaron un conjunto de 8.700 diamantes, 34 zafiros, 38 esmeraldas y más de 200 perlas. Según las autoridades francesas, el total de las gemas tienen un valor de 88 millones de euros (U$S 102 millones).

Hasta el momento, no hay pistas concretas sobre los autores de uno de los mayores robos del último tiempo en el Museo del Louvre, el más visitado del mundo, y que volvió a abrir sus puertas el pasado miércoles, después de permanecer cerrado dos días para que los investigadores del caso puedan recolectar pruebas.

Mientras los investigadores buscan a los autores del robo de las joyas valuadas en más de U$S 100 millones, los que sacaron rédito de esta situación fueron las empresas de las herramientas usadas por los ladrones. Böcker, la marca de la escalera empleada por los asaltantes, sacó una publicidad esta semana en la que promociona "Silenciosa como un susurro" y asegura que su maquinaria puede mover "hasta 400 kilos de tesoros a 42 metros por minuto".

