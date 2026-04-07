A horas de que venza el ultimátum de Trump, nuevo ataque conjunto entre Israel y EEUU a Teherán Se llevó adelante una oleada de ataques aéreos que impactaron en varias edificaciones de la capital iraní. La sinagoga Rafi Niya, uno de los principales objetivos. A las 21 de Argentina finaliza el plazo que estableció el mandatario estadounidense. Por + Seguir en







Nuevo ataque en Teherán.

Un nuevo ataque coordinado entre Israel y Estados Unidos tuvo como objetivo la sinagoga Rafi Niya tras una serie de bombardeos registrados durante la noche en edificios cercanos, en el marco de una ofensiva de gran escala sobre la capital iraní.

Debido a la gravedad de los bombardeos, una parte considerable del templo quedó destruida como consecuencia del ataque atribuido a Israel. El ataque se da a solo horas de que se venza el ultimátum brindado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien amenazó con destruir Irán en solo una noche en caso de no llegar a algún acuerdo.

La magnitud de las explosiones impactó también en al menos otras cinco construcciones cercanas, que sufrieron importantes destrozos. Por su parte, la agencia Mehr News Agency difundió imágenes en las que se observa el estado en el que quedó la sinagoga, prácticamente reducida a escombros.

Donald Trump Donald Trump. En paralelo, la ciudad de Teherán fue blanco este martes de una ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel, según reportó la Media Luna Roja iraní y confirmaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

“Otra zona residencial fue blanco de un ataque aéreo por parte del régimen sionista y Estados Unidos, y ahora los rescatistas de la Media Luna Roja están brindando ayuda y rescate”, señalaron los servicios de emergencia iraníes a través de la red social X, junto a un video que muestra a los equipos trabajando entre los escombros de edificios derrumbados.