Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 3.850.000 pesos a 30 días en enero 2026

La rentabilidad depende del canal elegido y de las tasas vigentes. Evaluar opciones ayuda a proteger el capital en el corto plazo.

El rendimiento final depende de dónde y cómo se realice la colocación.

El rendimiento final depende de dónde y cómo se realice la colocación.

  • Los plazos fijos siguen siendo una alternativa elegida para quienes buscan previsibilidad en pesos
  • Las tasas varían según el canal utilizado, con mejores rendimientos en operaciones digitales
  • Una inversión de $3.850.000 a 30 días permite estimar ganancias concretas en enero de 2026
  • Comparar TNA y TEA resulta clave para evaluar el rendimiento frente a la inflación

Durante el primer mes del año, el plazo fijo vuelve a posicionarse como una opción de ahorro para quienes priorizan estabilidad y retornos conocidos en el corto plazo. Con tasas que difieren según el banco y el canal de contratación, el rendimiento final depende de dónde y cómo se realice la colocación.

Cuenta DNI confirmó las promociones para enero 2026.
Los primeros del año: estos son todos los descuentos de Cuenta DNI para enero 2026

Luego de la flexibilización del esquema de tasas impulsada por el Banco Central, cada entidad financiera define sus propios porcentajes. Esto generó un escenario de mayor competencia, especialmente entre opciones digitales y operaciones presenciales.

Los especialistas recomiendan analizar cuánto deja una inversión concreta, ya que permite tomar mejores decisiones. Con un capital de $3.850.000 a 30 días, las diferencias entre hacerlo en sucursal o de manera online impactan directamente en el monto final, sobre todo cuando se consideran las tasas nominales y efectivas.

Plazos fijos

Cuánto ganas por depositar $3.850.000 en un plazo fijo según el banco

Al tomar como referencia los valores vigentes para enero de 2026, el rendimiento de un plazo fijo tradicional presenta variaciones relevantes según el canal elegido. En una sucursal bancaria, por ejemplo del Banco Nación, con una TNA del 20,50% y una TEA del 22,54%, la colocación de $3.850.000 durante 30 días genera intereses por $64.869,86. Al vencimiento, el ahorrista recibe un total de $3.914.869,86.

La alternativa electrónica mejora esos números. A través de homebanking o por su aplicación, la TNA asciende al 23,50% y la TEA al 26,21%. En ese caso, los intereses alcanzan los $74.363,01 y el monto final aumenta a $3.924.363,01. Esta diferencia permite ver el incentivo que ofrecen las entidades para fomentar la operatoria digital, más ágil y sin trámites presenciales.

Inflación

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación

Con proyecciones inflacionarias más moderadas para el comienzo de 2026, los plazos fijos continúan siendo una herramienta válida para conservar valor en el corto plazo. En especial, las opciones electrónicas muestran una tasa efectiva mensual que logra ubicarse por encima de las estimaciones de aumento de precios.

Si bien el margen real no es elevado, la posibilidad de reinvertir el capital junto con los intereses cada mes permite sostener el rendimiento en el tiempo. Por eso, los analistas recomiendan revisar periódicamente las tasas disponibles y ajustar la estrategia de ahorro según la evolución del escenario económico.

