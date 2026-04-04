5 de abril de 2026 Inicio
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La dura advertencia de Donald Trump a Irán para llegar a un acuerdo: "48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos"

"El tiempo se está acaba", señaló el presidente de los Estados Unidos en un posteo por redes sociales. Los iraníes derribaron dos aviones norteamericanos y crece la presión política para el fin del conflicto.

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Trump publicó el mensaje en Truth Social. 

Trump publicó el mensaje en Truth Social. 

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una dura advertencia a Irán para alcanzar un acuerdo en la guerra de Medio Oriente. "El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos", afirmó en un posteo por redes sociales.

Mohamad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento de Irán.
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Las palabras de Trump se conocen luego de que Irán derribe en las últimas horas dos aviones estadounidenses en la zona de Kohkilouyeh y Boyer-Ahmad, donde un soldado todavía sigue siendo buscado por las tropas locales.

En una entrevista telefónica con NBC News, el presidente de los Estados Unidos se refirió al tema y aseguró que el hecho no iba a afectar las negociaciones entre los países: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”.

Irán acusó a EEUU e Israel de atacar un complejo petroquímico

Un empleado de la Zona Petroquímica Especial de Mahshahr señaló a la agencia local Tasnim que los las tropas de ambos paises atacaron el complejo industrial durante la madrugada del sábado (hora local) afectado al menos a tres empresas y un muerto.

La información marca que el ataque a las inmediaciones de la planta nuclear ocurrió a las 6.30, al momento en el que un proyectil impactó "cerca" de una valla de seguridad.

"Debido a la onda expansiva y la metralla de este ataque, uno de los edificios anexos de la central eléctrica resultó dañado y, lamentablemente, uno de los empleados del departamento de seguridad física de la central falleció en el acto", informó el empleado a medios locales.

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