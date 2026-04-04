La dura advertencia de Donald Trump a Irán para llegar a un acuerdo: "48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos" "El tiempo se está acaba", señaló el presidente de los Estados Unidos en un posteo por redes sociales. Los iraníes derribaron dos aviones norteamericanos y crece la presión política para el fin del conflicto. Por + Seguir en







Trump publicó el mensaje en Truth Social.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una dura advertencia a Irán para alcanzar un acuerdo en la guerra de Medio Oriente. "El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos", afirmó en un posteo por redes sociales.

En la publicación, el mandatario recordó que días atrás le había fijado un plazo de diez días a los iraníes para llegar a un entendimiento o se lleve a cabo la apertura del estrecho de Ormuz, cuyo cierre disparó el precio del barril por arriba de los u$s100.

trump 2 Las palabras de Trump se conocen luego de que Irán derribe en las últimas horas dos aviones estadounidenses en la zona de Kohkilouyeh y Boyer-Ahmad, donde un soldado todavía sigue siendo buscado por las tropas locales.

En una entrevista telefónica con NBC News, el presidente de los Estados Unidos se refirió al tema y aseguró que el hecho no iba a afectar las negociaciones entre los países: “No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”.

Irán acusó a EEUU e Israel de atacar un complejo petroquímico Un empleado de la Zona Petroquímica Especial de Mahshahr señaló a la agencia local Tasnim que los las tropas de ambos paises atacaron el complejo industrial durante la madrugada del sábado (hora local) afectado al menos a tres empresas y un muerto.