La Justicia de Brasil autorizó que Jair Bolsonaro salga de la cárcel para operarse en Navidad

El Supremo Tribunal Federal accedió a que el expresidente del país vecino sea sometido a una intervención quirúrgica por dos hernias inguinales. También admitió que lo acompañe su esposa, aunque prohibió que ingresen celulares a su habitación.

El juez Alexandre de Moraes , integrante del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil , autorizó que Jair Bolsonaro sea sometido a una intervención quirúrgica el jueves por dos hernias inguinales. Tras el permiso, el expresidente del país vecino saldrá por primera vez de la celda en Brasilia en la que está alojado.

En su resolución, De Moraes aceptó el pedido de Bolsonaro, aunque pidió que sea custodiado mientras se encuentre en el hospital en el que será intervenido. "La Policía Federal tendrá que ofrecer completa vigilancia y seguridad del custodiado durante su estancia, así como del hospital, y mantener equipos de turno" , expresó el magistrado según consignó la agencia EFE.

En tal sentido, aunque accedió a que el líder del Partido Liberal esté acompañado por su esposa, Michelle Bolsonaro , prohibió el acceso de celulares y otros elementos tecnológicos a su habitación.

En tanto, el cirujano Cláudio Birolini , miembro del equipo médico del exmandatario brasileño, detalló en diálogo con O Globo el periodo en el que se estima que Bolsonaro permanecerá internado: "Estamos considerando una estancia hospitalaria de cinco a siete días , considerando el tiempo necesario para la analgesia, la fisioterapia, la profilaxis de eventos trombóticos, entre otros cuidados, con la seguridad necesaria".

Bolsonaro se encuentra detenido en la Superintendencia de la Policía Federal desde el 22 de noviembre, tras la violación de la tobillera electrónica que utilizaba mientras cumplía arresto domiciliario por el intento de golpe de Estado contra Lula da Silva. De Moraes, instructor de la causa que juzga la presunta responsabilidad del expresidente en un intento de golpe de Estado, argumentó que esta acción incrementa el riesgo de fuga .

Durante una audiencia judicial, el expresidente de Brasil admitió haber manipulado la tobillera, aunque negó categóricamente su intención de escapar. Bolsonaro argumentó que no hubo una rotura de la correa del dispositivo y ofreció una explicación inusual para su comportamiento. Su defensa se centró en un supuesto episodio de paranoia, alegando que creyó tener una "alucinación" de que el brazalete contenía un micrófono oculto.

La condena contra Jair Bolsonaro en Brasil

El líder del Partido Liberal fue condenado el 11 de septiembre por los magistrados de la Primera Sala, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Flávio Dino y Alexandre de Moraes quienes emitieron sus votos a favor de la condena, mientras que Luiz Fux se pronunció en contra. El voto del juez de Moraes, relator del caso, fue particularmente influyente, ya que argumentó que el expresidente había liderado una organización criminal para desestabilizar el Estado.

La sentencia establece que Bolsonaro es culpable de múltiples delitos. Los principales cargos son intento de golpe de Estado, organización criminal, abolición violenta del Estado de derecho, daños agravados y deterioro del patrimonio histórico. Estos cargos se relacionan directamente con las acciones y declaraciones de Bolsonaro durante su mandato, que según la corte, buscaban subvertir el orden democrático y perpetuarse en el poder.

La pena de prisión se divide en 24 años y 9 meses de reclusión y 2 años y 6 meses de detención. También se aplicó una multa de alrededor de u$s75.000.

El juez de Moraes, al dictar sentencia, resaltó la culpabilidad de Bolsonaro al considerar su papel como líder de una organización criminal. Según su declaración, el expresidente manipuló el aparato estatal y utilizó recursos públicos para difundir "narrativas falsas" con el objetivo de generar inestabilidad social. Moraes también tuvo en cuenta la edad del acusado, más de 70 años, como un factor atenuante al momento de determinar la pena.