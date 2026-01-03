3 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno anunció restricciones migratorias a ciudadanos de Venezuela relacionados a Nicolás Maduro

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicó que la medida fue instrumentada por la Dirección Nacional de Migraciones en coordinación con otros organismos del Estado. "Abarca a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros", detalló.

El Gobierno anunció este sábado nuevas restricciones migratorias para ingresar al país a ciudadanos venezolanos vinculados a Nicolás Maduro. La medida fue instrumentada por la Dirección Nacional de Migraciones en coordinación con otros organismos del Estado, luego de que Estados Unidos lleve a cabo una operación militar de inteligencia en Caracas que terminó con la detención y captura del mandatario de Venezuela.

"Las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por los EE.UU, entre otros. Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país. Fin", anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en su cuenta de X.

Minutos antes, el presidente Donald Trump brindó una conferencia de prensa desde la Casa Blanca donde contó detalles del procedimiento militar llevado a cabo en Caracas. Dejó una advertencia sobre "un segundo ataque" y se refirió al presente y futuro del país sudamericano: "Queremos paz, justicia para la gente", señaló

"No podemos arriesgarnos a que lo haga alguien que no tenga en cuenta el bien de la gente. Vamos a quedarnos hasta que se haga una transición ordenada. Vamos a gobernarlo hasta que se pueda hacer algo ordenado", agregó Trump al dar precisiones sobre la intervención de su país en Venezuela.

En ese mismo sentido, amplió: "Como saben, hacer negocios en Venezuela viene siendo difícil. No se puede bombear petróleo. Vamos a tener nuestras empresas, las más grandes, gastando millones en infraestructura y que empiecen a hacer dinero para el país".

Javier Milei celebró la operación de EEUU en Venezuela: "Estamos viendo la caída de un dictador"

"La libertad avanza. Viva la libertad carajo", escribió el mandatario argentino en su cuenta de la red social X, luego de conocerse el ataque estadounidense en el territorio venezolano. La reacción del jefe de Estado está en paralelo con la postura contra el Gobierno con base en Caracas, que mantuvo desde que asumió en la Casa Rosada en diciembre de 2023. Hace pocos días, se había referido como una “dictadura atroz e inhumana”.

Luego, en una entrevista con LN+, aseguró estar viendo "la caída de un dictador, que venía trampeando las elecciones. En las últimas fue derrotado fuertemente y quiso quedarse aferrado al poder".

"Estados Unidos hace esta operación porque es un narco terrorista. Ha tenido interferencias en otros países como Bolivia. Digamos, tiene como fuente de ingresos al narcotráfico y también ha financiado a Hamás, a las guerrillas de Colombia, participó en operaciones de lavado de dinero", indicó el jefe de Estado.

