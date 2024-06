Joe Biden y Donald Trump se enfrentan en el primer debate presidencial de los Estados Unidos

Joe Biden y Donald Trump se enfrentan este jueves en el primer debate de cara a las elecciones presidenciales de noviembre en los Estados Unidos. El candidato demócrata y republicano se verán las caras desde las 20 (hora argentina) en Georgia, en un encuentro que será transmitido por la CNN. No habrá público y los micrófonos estarán silenciados cuando no tengan la palabra.

Según una encuesta publicada el miércoles por la Universidad de Quinnipiac, Trump aventaja por primera vez a Biden con 49% de la intención de voto frente a un 45% a nivel nacional. Mientras que otra difundida por la cadena televisiva Fox beneficiaba por el contrario al demócrata (50% contra 48%).

Donald Trump y Joe Biden Trump y Biden se ven las caras en el debate presidencial. Redes sociales

El debate será moderado por dos periodistas de la CNN, Jake Tapper y Dana Bash, quienes serán los encargados de llevar adelante el evento que contará con características especiales.

Los candidatos no contarán con telepronters ni podrán tener en su atril fichas preparadas, pero sí podrán tomar notas y tendrán la posibilidad de reunirse con sus equipos durante las dos pausas publicitarias. Por su parte, la CNN no dio a conocer las preguntas que se les realizarán a los candidatos, pero si confirmó que no tiene previsto hacer una verificación de datos en tiempo real. En el lugar no habrá público, mientras que los micrófonos estarán silenciados cuando no tengan la palabra.