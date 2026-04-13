13 de abril de 2026 Inicio
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Contundente respuesta de León XIV a Donald Trump: "No le temo a su administración"

El Papa reafirmó su postura frente a la guerra y reivindicó la misión de la Iglesia. La reacción llega tras duras críticas del presidente de EEUU, quien lo calificó de “débil” y cuestionó su liderazgo.

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Contundente respuesta del papa León XIV a Donald Trump: No le temo a su administración
Contundente respuesta del papa León XIV a Donald Trump: "No le temo a su administración"

El papa León XIV salió a responder a las críticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dejó en claro que no modificará su posición ante la guerra en Medio Oriente. “No le temo a la administración Trump”, afirmó el pontífice durante una conversación con periodistas a bordo del avión papal.

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Sin entrar en una confrontación directa, León XIV buscó bajar el tono del cruce, aunque ratificó el sentido de sus intervenciones públicas. “No entraré en debates. Lo que digo no pretende ser un ataque contra nadie”, sostuvo, al tiempo que llamó a “construir puentes de paz y reconciliación” y a evitar los conflictos bélicos siempre que sea posible.

El Papa insistió en que su rol no es político, sino pastoral. En ese sentido, subrayó que continuará con lo que considera la misión central de la Iglesia: difundir el mensaje del Evangelio. “No somos políticos, no abordamos la política exterior desde la misma perspectiva. Pero creemos en un mensaje pacificador”, explicó.

El intercambio se desató luego de que el domingo León XIV pidiera “proteger a la población civil de los atroces efectos de la guerra”, en un contexto marcado por el fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Sus palabras generaron una inmediata reacción de Trump, quien cuestionó tanto su designación como su desempeño al frente de la Iglesia.

El mandatario republicano fue especialmente duro. “Debería enfocarse en ser un gran Papa, no un político”, afirmó, tras calificarlo de “débil”. Además, sostuvo: “No quiero un Papa que critique al presidente de Estados Unidos porque estoy haciendo aquello por lo que me votaron”.

Trump también puso en duda la legitimidad de su elección y sugirió motivaciones políticas detrás de su nombramiento. En una publicación en su red social Truth, señaló que León XIV “no estaba en ninguna lista” y que su designación habría sido impulsada por su nacionalidad estadounidense. “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”, escribió.

En la misma línea, el exmandatario criticó su postura frente a temas sensibles como el crimen y las armas nucleares, y cuestionó sus vínculos personales. “Está dañando a la Iglesia Católica”, lanzó.

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