Irán aceptó la tregua: reabrirá el Estrecho de Ormuz luego del cese al fuego anunciado por Donald Trump Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos de extender por dos semanas la tregua en el conflicto militar, Irán aceptó la propuesta y confirmó la reapertura del estrecho clave para la comercialización de petróleo. Por + Seguir en







Giro diplomático de último momento: Irán abrirá el Estrecho de Ormuz.

Luego de la presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump tras lanzar un ultimátum a Irán, ambos países acordaron una tregua. Estados Unidos declaró un alto al fuego, mientras que el Gobierno iraní aceptó reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz, considerado un paso vital para el comercio mundial de petróleo. Este acuerdo busca reducir las tensiones en la región y garantizar la estabilidad en los mercados energéticos internacionales, aunque persisten dudas sobre la duración de la tregua y el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

"Si cesan los ataques, nuestras poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas”, respondió el canciller del gobierno teocrático, Abbas Araghchi, al anuncio de Trump de la suspensión de los bombardeos al país persa. Por su parte, el mandatario norteamericano había anunciado minutos antes una tregua de dos semanas con Irán y suspendió los ataques tras una propuesta de negociación.

"Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas", publicó el mandatario republicano en la red social Truth.

donald trump "¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio", agregó Trump.