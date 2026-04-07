7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Irán aceptó la tregua: reabrirá el Estrecho de Ormuz luego del cese al fuego anunciado por Donald Trump

Tras el anuncio del presidente de Estados Unidos de extender por dos semanas la tregua en el conflicto militar, Irán aceptó la propuesta y confirmó la reapertura del estrecho clave para la comercialización de petróleo.

Por

Giro diplomático de último momento: Irán abrirá el Estrecho de Ormuz. 

Luego de la presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump tras lanzar un ultimátum a Irán, ambos países acordaron una tregua. Estados Unidos declaró un alto al fuego, mientras que el Gobierno iraní aceptó reabrir el estratégico Estrecho de Ormuz, considerado un paso vital para el comercio mundial de petróleo. Este acuerdo busca reducir las tensiones en la región y garantizar la estabilidad en los mercados energéticos internacionales, aunque persisten dudas sobre la duración de la tregua y el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

El primer ministró de Pakistán junto a Donald Trump. 
Te puede interesar:

Estados Unidos e Irán negociarán un acuerdo de paz desde el viernes en Pakistán

"Si cesan los ataques, nuestras poderosas Fuerzas Armadas pondrán fin a sus operaciones defensivas”, respondió el canciller del gobierno teocrático, Abbas Araghchi, al anuncio de Trump de la suspensión de los bombardeos al país persa. Por su parte, el mandatario norteamericano había anunciado minutos antes una tregua de dos semanas con Irán y suspendió los ataques tras una propuesta de negociación.

"Tras conversaciones con el Primer Ministro Shehbaz Sharif y el Mariscal de Campo Asim Munir de Pakistán, en las que me pidieron que detuviera el ataque esta noche contra Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la APERTURA COMPLETA, INMEDIATA y SEGURA del Estrecho de Ormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas", publicó el mandatario republicano en la red social Truth.

donald trump

"¡Será un alto el fuego bilateral! El motivo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares y estamos muy avanzados en la negociación de un Acuerdo definitivo sobre la PAZ a largo plazo con Irán y la PAZ en Oriente Medio", agregó Trump.

El presidente de Estados Unidos explicó que recibió "una propuesta de 10 puntos de Irán" que, a su entender, "constituye una base viable para la negociación".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mojtaba Khamenei, actual líder supremo de Irán.

Irán advirtió que la tregua "no significa el fin de la guerra" y presentó un plan de 10 puntos

El precio del crudo había alcanzado niveles récord en medio de la tensión en Medio Oriente.

Giro diplomático: tras el anuncio de Trump de cese el fuego, se desplomó el precio del petróleo

play

Trump destacó el alto al fuego con Irán: "Está muy avanzada la negociación para un acuerdo definitivo"

play

Trump anunció un alto al fuego de dos semanas con Irán y puso como condición abrir el estrecho de Ormuz

Civiles iraníes salieron a proteger la infraestructura del país.

Iraníes forman cadenas humanas en puentes y centrales eléctricas ante las amenazas de Trump

Donald Trump en la Casa Blanca.

Estados Unidos e Irán analizan la propuesta de Pakistán de extender la tregua dos semanas más

Rating Cero

La actriz reveló detalles de cómo será el atuendo de la diseñadora de modas este 2026.
play

Meryl Streep y Anna Wintour en la tapa de Vogue: adelantaron los nuevos looks de El diablo se viste a la moda

El actor eligió el anonimato mendocino para criar a su hija menor.

El renacer de Raúl Taibo en Mendoza: "Conectado con lo esencial"

Homero Pettinato y Sofía La Reini Gonet cuando eran pareja.

Homero Pettinato repasó los romances de su vida y admitió que sigue "enamorado" de La Reini

Para Mavinga la eliminación de la venezolana marca un quiebre estratégico.

"Fue como ganar el mundial": el video de Mavinga tras la eliminación de Cinzia de Gran Hermano

Material inédito de la modelo formará parte del documental que se estrenará en 2027.
play

Silvina Luna tendrá su documental: imágenes inéditas y un mensaje a su familia antes de morir

La gala de eliminación fue una sorpresa hasta para el conductor.

Gran Hermano 2026: quién fue el octavo participante eliminado del reality de Telefe

últimas noticias

Julio De Vido.

Operaron del corazón a Julio De Vido: su familia cuestionó las condiciones de detención

Hace 1 hora
El primer ministró de Pakistán junto a Donald Trump. 

Estados Unidos e Irán negociarán un acuerdo de paz desde el viernes en Pakistán

Hace 1 hora
Club Alemán de Guaymallén.

Imputan por abuso a diez jugadoras de hockey tras un ritual de iniciación a una adolescente de 16 años

Hace 1 hora
Paredes: gol y figura en su debut en Copa Libertadores.

Boca y un gran debut en la Copa Libertadores: le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile

Hace 2 horas
Mojtaba Khamenei, actual líder supremo de Irán.

Irán advirtió que la tregua "no significa el fin de la guerra" y presentó un plan de 10 puntos

Hace 2 horas