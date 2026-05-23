Quién es Inés García, la nueva pareja de Lamine Yamal que apareció en la cena del Barcelona

La estrella del Barsa fue con su nueva novia a la cena de final de temporada del club.

El joven delantero fue noticia esta semana y no por algo futbolístico, sino por oficializar a su nueva pareja. El hecho ocurrió en la cena que organizó el FC Barcelona para celebrar la obtención de la Liga de España. Todos los jugadores asistieron junto a sus parejas y Lamine no fue la excepción. Luego de estar un tiempo soltero, tras lo que fue su último noviazgo con la cantante argentina Nicki Nicole, Yamal apareció junto a Inés García .

Ella se dedica al mundo de las redes sociales y se consolida como una de las más exitosas de toda España, con más de 165 mil seguidores en Instagram y 650 mil en Tik Tok . Su contenido está relacionado con el mundo de la moda y la belleza. Comparte videos luciendo sus outfits, mostrando cómo se maquilla, realizando bailes virales y contando su vida cotidiana.

No se trata de la primera influencer con la que se vincula el jugador de 18 años . En 2024 estuvo junto a la tiktoker Alex Padilla , quien acompañó al delantero en la obtención de la Eurocopa con España. Sin embargo, al poco tiempo se separaron. El motivo habría sido una supuesta infidelidad por parte de ella. Meses después se lo vio disfrutar de sus vacaciones en Italia con Fati Vazquez , una influencer 13 años más grande que él. La relación nunca fue blanqueada oficialmente y sumado a las críticas que recibieron por la diferencia de edad hicieron que el vínculo no prosperara.

Nueva pareja de Lamine Yamal: quién es Inés García

Nació en Sevilla y tiene 3 años más que el futbolista. Crea contenido en redes sociales hace tiempo y hoy es una de las influencers más virales de España. Estuvo presente junto al jugador en la cena de fin de año del FC Barcelona.

Con un contenido orientado a la moda, belleza y cuidado personal logró una enorme cantidad de seguidores y apoyo por parte de los usuarios. Supera los 800 mil entre todas sus redes y acumula más de 40 millones de likes. Forma parte de In Management, una de las agencias más importantes del sector influencer.

Inés García novia de Yamal Inés García vía Instagram Redes sociales

Desde hace ya algún tiempo la relacionaban con Lamine Yamal, pero no fue hasta que fueron captados durante su reciente viaje a Grecia. Fueron vistos paseando agarrados de la mano por la isla de Zakynthos. Por el momento ninguno de los dos ha compartido contenido junto al otro en sus redes personales.