Israel intensificó su ofensiva en el sur del Líbano: al menos 20 muertos El primer ministro Benjamin Netanyahu prometió "muchas sorpresas" para la próxima fase del conflicto, mientras que el Ejército israelí ordenó la evacuación de decenas de miles de personas hacia el norte. Por + Seguir en







Los bombardeos en el Líbano ya dejaron más de 300 víctimas fatales.

Israel reanudó a primera hora del domingo sus ataques en el sur del Líbano, que dejaron un saldo de al menos 20 muertos, en el marco de una guerra a escala regional que ya lleva nueve días y en la que el primer ministro Benjamin Netanyahu prometió "muchas sorpresas" para la próxima fase del conflicto.

Los bombardeos recientes en territorio libanés elevaron la cifra local de víctimas fatales a más de 300. Ante esto, el Ejército israelí ordenó la evacuación de decenas de miles de personas hacia el norte, incluso a los residentes de la región de Beirut, con el objetivo de desmantelar a las fuerzas respaldadas por Irán.

Esta escalada en el Líbano, la más intensa desde el alto el fuego de noviembre de 2024, comenzó la semana pasada. La milicia de Hezbolá justificó sus recientes ataques con cohetes bajo el argumento de que su paciencia llegó a su fin frente a las continuas operaciones israelíes ocurridas durante el período de tregua.

En paralelo, las fuerzas israelíes atacaron a última hora del sábado una instalación de almacenamiento de petróleo en Teherán. Este hecho representa la primera ofensiva aparente contra un sitio industrial civil y se enmarca en la guerra iniciada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos, cuyo propósito declarado es neutralizar los programas nuclear y de misiles iraníes, además de un cambio de régimen.

La violencia se extendió rápidamente por todo Medio Oriente y zonas aledañas, con misiles iraníes disparados hacia países del Golfo e incidentes registrados desde Chipre hasta las aguas de Sri Lanka. Esta inestabilidad ya perturbó el tráfico aéreo internacional y sacudió con fuerza los mercados mundiales.

Hasta el momento, los enfrentamientos dejaron un saldo trágico y en aumento. Según las autoridades oficiales, los registros indican al menos 1.230 muertos en Irán, más de 300 en Líbano, 11 ciudadanos en Israel y la pérdida de seis soldados estadounidenses.