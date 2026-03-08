Guerra en Medio Oriente: vallan la Embajada de Israel en Buenos Aires Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) levantó, durante la mañana del domingo, las barreras físicas sobre el perímetro del edificio, en la esquina de Avenida de Mayo y Chacabuco. Por + Seguir en







El vallado sobre el edificio que ocupa la Embajada de Israel en Buenos Aires. Captura

Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) colocó durante la mañana del domingo un vallado sobre parte del perímetro del edificio que ocupa la Embajada de Israel, en la esquina porteña de Avenida de Mayo y Chacabuco, como medida de precaución en el marco del conflicto en Medio Oriente, con ataques cruzados entre Estados Unidos, Israel e Irán, además de otros países.

La misión diplomática israelí ocupa el décimo piso de la Torre La Buenos Aires, donde se reubicó luego del atentado de 1992 a la antigua sede de Arroyo y Suipacha.

En plena escalada de las hostilidades en Medio Oriente, que incluyen ataques a embajadas de los países involucrados en distintas partes del mundo, la PFA comenzó este domingo con la colocación de las habituales vallas utilizadas durante las jornadas de protesta, que impedirán el tránsito peatonal por la vereda del edificio. Sin embargo, quienes trabajan allí podrán acceder sin inconvenientes.

La medida llega luego de que el portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, advirtiera esta semana que "todas las embajadas de Israel serán objetivos legítimos" en caso de que Israel ataque a la misión iraní en Líbano, país donde actúa el grupo aliado de Teherán Hezbollah.

Embed Sin embargo, desde el entorno iraní intentaron bajar el nivel de preocupación respecto de Argentina. El exagregado cultural de la embajada iraní en Buenos Aires Mohsen Rabbani y señalado por la Justicia argentina como uno de los presuntos responsables intelectuales del atentado contra la AMIA, afirmó que el país no sería un objetivo de Teherán.

"Es incorrecto decir que Argentina, que está fuera de esta área, sea objetivo de algo", señaló Rabbani durante una entrevista en un canal de streaming. También sostuvo que "los argentinos son amigos" y que existe una relación de respeto con la población local.