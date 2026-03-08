Máxima tensión en Medio Oriente: Israel bombardeó varios depósitos de refinerías en Irán

En total atacaron cuatro depósitos de petróleos y un centro de transporte del producto altamente inflamable. Además, atacaron hangares de aviones F-14 en territorio iraní y amenazó con matar al sucesor de Khamenei.

La distribución de combustible en la capital de Irán fue interrumpida “temporalmente”

A una semana del nuevo conflicto en Medio Oriente, Israel volvió a atacar a Irán y bombardearon a varias refinerías en Teherán , hangares de aviones F-14 en territorio iraní y, además, amenazaron con matar al sucesor de Ali Khamenei.

Durante la madrugada de este domingo, Teherán amaneció cubierta por una nube negra y tóxica formada por humo con restos de petróleo. Según autoridades iraníes, los ataques impactaron cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de combustibles en las ciudades de Teherán y Alborz. Por el hecho se registraron cuatro muertos, todos conductores de camiones cisterna que trabajaban en el lugar.

En esa línea, el gobernador de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian, informó que la distribución de combustible en la capital de Irán fue interrumpida “temporalmente”. “Debido a los daños en la red de suministro de combustible, la distribución se ha interrumpido temporalmente”, afirmó el funcionario.

Embed - C5N on Instagram: " TEHERÁN ARDE TRAS ATAQUES A DEPÓSITOS DE PETRÓLEO Este sábado, varios incendios se desataron en la capital iraní tras ataques que dañaron depósitos de petróleo. La escalada militar, que involucra a Estados Unidos e Israel, provocó llamas visibles desde distintos sectores de la ciudad y generó alarma por la magnitud de los daños en la infraestructura."

Con el conflicto que parece no tener fin, el Ejército de Israel también informó que realizó una nueva ofensiva aérea contra objetivos militares en Irán: atacaron hangares que almacenaban cazas Grumman F-14 Tomcat pertenecientes al régimen iraní.

Según comunicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las agresiones se realizaron en el aeropuerto de Isfahán y fueron coordinadas con información proporcionada por la Dirección de inteligencia militar. En esa instalación se encontraban los hangares utilizados para resguardar los aviones de combate F-14 de la fuerza aérea iraní.

aviones iranies

Israel amenazó de muerte a nuevo líder iraní

En simultáneo a los ataques, Israel lanzó una advertencia a quienes intenten designar al nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Ali Khameneí. “Queremos decirles que la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”, indicaron en su cuenta oficial de X.

El mismo comunicado explicaron que “tras la neutralización del tirano ameneí”, el Gobierno iraní intenta reorganizarse para elegir una nueva autoridad religiosa y política. Según Israel, la Asamblea de Expertos de Irán planea reunirse próximamente en la ciudad santa de Qom.

“Israel considerará como objetivos militares a todos aquellos que participen en ese encuentro”, advirtieron las autoridades israelí.