8 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Máxima tensión en Medio Oriente: Israel bombardeó varios depósitos de refinerías en Irán

En total atacaron cuatro depósitos de petróleos y un centro de transporte del producto altamente inflamable. Además, atacaron hangares de aviones F-14 en territorio iraní y amenazó con matar al sucesor de Khamenei.

Por
La distribución de combustible en la capital de Irán fue interrumpida“temporalmente”

La distribución de combustible en la capital de Irán fue interrumpida “temporalmente”

A una semana del nuevo conflicto en Medio Oriente, Israel volvió a atacar a Irán y bombardearon a varias refinerías en Teherán, hangares de aviones F-14 en territorio iraní y, además, amenazaron con matar al sucesor de Ali Khamenei.

Complejo Presidencial en Irán.
Te puede interesar:

¿Por qué siempre hay guerra en Medio Oriente?

Durante la madrugada de este domingo, Teherán amaneció cubierta por una nube negra y tóxica formada por humo con restos de petróleo. Según autoridades iraníes, los ataques impactaron cuatro instalaciones de almacenamiento de petróleo y un centro de transferencia de combustibles en las ciudades de Teherán y Alborz. Por el hecho se registraron cuatro muertos, todos conductores de camiones cisterna que trabajaban en el lugar.

Embed - C5N on Instagram: " TEHERÁN ARDE TRAS ATAQUES A DEPÓSITOS DE PETRÓLEO Este sábado, varios incendios se desataron en la capital iraní tras ataques que dañaron depósitos de petróleo. La escalada militar, que involucra a Estados Unidos e Israel, provocó llamas visibles desde distintos sectores de la ciudad y generó alarma por la magnitud de los daños en la infraestructura."
View this post on Instagram

En esa línea, el gobernador de Teherán, Mohammad Sadegh Motamedian, informó que la distribución de combustible en la capital de Irán fue interrumpida “temporalmente”. “Debido a los daños en la red de suministro de combustible, la distribución se ha interrumpido temporalmente”, afirmó el funcionario.

Israel bombardeó hangares de aviones F-14 en Irán

Con el conflicto que parece no tener fin, el Ejército de Israel también informó que realizó una nueva ofensiva aérea contra objetivos militares en Irán: atacaron hangares que almacenaban cazas Grumman F-14 Tomcat pertenecientes al régimen iraní.

Según comunicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las agresiones se realizaron en el aeropuerto de Isfahán y fueron coordinadas con información proporcionada por la Dirección de inteligencia militar. En esa instalación se encontraban los hangares utilizados para resguardar los aviones de combate F-14 de la fuerza aérea iraní.

aviones iranies

Israel amenazó de muerte a nuevo líder iraní

En simultáneo a los ataques, Israel lanzó una advertencia a quienes intenten designar al nuevo líder supremo de Irán tras la muerte de Ali Khameneí. “Queremos decirles que la mano del país de Israel seguirá persiguiendo a cualquier sucesor y a toda persona que busque designar a un sucesor”, indicaron en su cuenta oficial de X.

El mismo comunicado explicaron que “tras la neutralización del tirano ameneí”, el Gobierno iraní intenta reorganizarse para elegir una nueva autoridad religiosa y política. Según Israel, la Asamblea de Expertos de Irán planea reunirse próximamente en la ciudad santa de Qom.

“Israel considerará como objetivos militares a todos aquellos que participen en ese encuentro”, advirtieron las autoridades israelí.

amenaza israel
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

¿Se expande la guerra en Medio Oriente? Atacaron la Embajada de Estados Unidos en Noruega

A una semana de su inicio, la guerra en Medio Oriente ya tiene a más de 1.100 civiles muertos.

Las claves para entender el conflicto en Medio Oriente a una semana del inicio de la guerra

Benjamin Netanyahu, primer ministro del Estado de Israel.

Israel se suma a las amenazas de Trump contra Irán: "Continuaremos con toda la fuerza"

Donald Trump y un nuevo mensaje contra Irán. 

Tensión en Medio Oriente: Trump anticipó que "¡hoy Irán recibirá un duro golpe!"

Masoud Pezeshkian dio un discurso en televisión.

El presidente de Irán apuntó contra Trump y aseguró que no se rendirá ante Israel y EEUU

El aeropuerto Mehrabad, en Teherán, es el más importante de Irán.

Guerra en Medio Oriente: tras un bombardeo de Israel, se incendió el principal aeropuerto de Irán

Rating Cero

El encierro ya hizo estragos en el amigo de la conductora de MasterChef.

Alerta en Gran Hermano: el dramático momento del amigo de Wanda Nara que obligó a sus compañeros a intervenir

La estrella del pop desmintió la separación, pero tuvo que suspender su gira.

Una estrella de la música canceló su gira en medio de rumores de divorcio: qué pasó

Ricardo y el Chino Darín, flamantes abuelo y padre.

Ricardo Darín y la emoción por su nieto Dante: "Ver a mi hijo convertirse en padre fue lo más conmovedor"

El shipeo de la pareja desconcertó a los jugadores de la casa más famosa del país.
play

"Es puro show": la casa de Gran Hermano desconfía del romance entre Luana y Zunino

La actriz cumplió con los primeros compromisos del bebé.

Úrsula Corberó reapareció tras ser mamá y reveló cómo está Dante, el hijo que tuvo con el Chino Darín

play

Gerardo Romano, sobre el intento de estafa que sufrió: "La que hizo de mi hija es una actriz del carajo"

últimas noticias

La distribución de combustible en la capital de Irán fue interrumpida“temporalmente”

Máxima tensión en Medio Oriente: Israel bombardeó varios depósitos de refinerías en Irán

Hace 12 minutos
El mensaje de Franco Colapinto tras el GP de Australia: De reflejos andamos bien

El mensaje de Colapinto tras el GP de Australia: "De reflejos andamos bien"

Hace 17 minutos
Lionel Scaloni deberá tomar decisiones clave para definir la lista final rumbo al Mundial 2026.

Atención: los futbolistas de la Selección Argentina que fueron descartados por Scaloni para el Mundial 2026

Hace 38 minutos
Aparecerá en la indumentaria de entrenamiento utilizada por el plantel.

El rediseño de la ropa de la Selección argentina, a meses del Mundial 2026: sorpresa total

Hace 50 minutos
play

Temporal en Mendoza dejó más de 60 incidentes, rutas cortadas y obligó a reprogramar la fiesta de la Vendimia

Hace 55 minutos