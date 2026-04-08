8 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El papa León XIV repudió las amenazas de Donald Trump a Irán: "Es inaceptable"

El sumo pontífice llamó a la reflexión en medio del conflicto bélico que se mantiene en tregua tras el acuerdo comunicado por el presidente estadounidense. "Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto", solicitó.

Por
El papa León pidió por la paz mundial.

El papa León pidió por la paz mundial.

El papa León XIV expresó una fuerte preocupación por la escalada del conflicto en Medio Oriente y consideró “inaceptable” la amenaza de “aniquilar” Irán, atribuida al expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

León XIV, todavía Robert Prevost, en un encuentro con el papa Francisco.
Te puede interesar:

León XIV recordó al papa Francisco, muerto durante el Lunes de Pascua de 2025

En ese marco, pidió hacer “todo lo posible” para alcanzar un acuerdo que permita frenar la guerra. “Se trata de una situación que excede el derecho internacional: es, sobre todo, una cuestión ética por el bien de todo un pueblo”, sostuvo ante los medios, al referirse al impacto que tendría una escalada bélica sobre la población iraní.

Sin mencionar directamente a Trump, el Papa aludió a las recientes tensiones y exhortó a la comunidad internacional a no naturalizar discursos que impliquen la destrucción de una nación. En ese sentido, convocó a la ciudadanía a involucrarse activamente: “No solo hay que rezar, también es importante hacer oír nuestra voz ante los legisladores para decir que no queremos la guerra”.

Donald Trump

El líder religioso puso el foco en las víctimas civiles que podrían resultar afectadas en caso de profundizarse el conflicto. “Hay que pensar en los inocentes: niños, ancianos, personas que no tienen nada que ver con las decisiones políticas y que sufrirían las consecuencias”, advirtió. Y reiteró un mensaje que, según indicó, viene sosteniendo desde el inicio de la crisis: retomar el camino del diálogo.

Frente a este escenario, León XIV insistió en la necesidad de evitar una escalada irreversible. “Debemos resolver los problemas antes de llegar a este punto”, remarcó. Además, reiteró su pedido a la comunidad global para que se exprese en favor de la paz: “Somos un pueblo que ama la paz. El mundo necesita urgentemente más paz”.

El mensaje del pontífice se suma a una serie de llamados internacionales que buscan descomprimir la tensión en la región y evitar un conflicto de mayor escala, en medio de una cruda negociación entre Estados Unidos, Israel e Irán.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León XIV insiste en su exhorto a deponer las armas en medio del conflicto en Medio Oriente.

En su primera Misa de Pascua, León XIV pidió "que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz"

León XIV carga la Cruz en el Coliseo, un gesto que interpela a la humanidad.
play

Con un mensaje de paz, León XIV cargó la cruz durante su primer Vía Crucis como Papa

Tensión mundial: denuncian que Israel impidió a autoridades católicas celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

Tensión mundial: denuncian que Israel impidió a autoridades católicas celebrar el Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

El papa León XIV y una férrea oposición a la guerra en Medio Oriente.

El papa León XIV volvió a llamar a la paz en Medio Oriente: "¡Depongan las armas, recuerden que son hermanos!"

Israel atacó Líbano (archivo).

Israel lanzó su mayor ataque sobre Líbano: atacó 100 objetivos de Hezbollah

Se estimanque 426 petroleros, 34 portavehículos de GLP y 19 buques de GNL quedaron varados 

Tras el alto el fuego de EEUU e Irán, dos buques atravesaron el estrecho de Ormuz

Rating Cero

Un invitado rechazó a Pergolini.

Qué famoso conductor rechazó ir al programa de Mario Pergolini en El Trece

La gala de eliminación fue una sorpresa hasta para el conductor.

Del Moro confirmó que habrá un intercambio de participantes con Gran Hermano Estados Unidos

El estreno destacado de Netflix.
play

Esta histórica saga de acción con Tom Cruise llegó a su fin y la última película está en Netflix: cómo se llama

El gran plato fuerte de Marvel. Kevin Feige logró convertir la mayor crisis desde que inició su universo en una posibilidad histórica para cerrar 30 años de cine de Marvel, tanto con sus grandes estrellas del MCU como las grandes caras nostálgicas del pasado como el Spider-Man de Tobey Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman.

Se viene lo mejor: cuáles son los estrenos que tiene planificado Marvel para lo que queda del 2026

Ahí está uno de los grandes problemas, la necesidad de explicarlo todo, de remarcar cada vínculo, cada recuerdo. Es un exceso que atenta contra la experiencia, especialmente para los fanáticos que han seguido la saga con devoción. 
play

Cuál es la historia de Misión Imposible: La sentencia final, la película que termina la saga y ahora se puede ver en Netflix

La actriz reveló detalles de cómo será el atuendo de la diseñadora de modas este 2026.
play

Meryl Streep y Anna Wintour en la tapa de Vogue: adelantaron los nuevos looks de El diablo se viste a la moda

últimas noticias

Elegir bien el canal puede marcar una diferencia en el resultado final.Qué hacer con los plazos fijos ahora que aumentó la tasa de interés.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 1.290.000 pesos a 30 días en abril 2026

Hace 23 minutos
El dólar oficial y un arranque de abril con estabilidad.

El dólar cae y se acerca a los $1.400

Hace 24 minutos
Se detectaron 85 casos más y eleva el total a 433. 

Se confirmaron 433 casos de Chikungunya en Argentina

Hace 56 minutos
Un invitado rechazó a Pergolini.

Qué famoso conductor rechazó ir al programa de Mario Pergolini en El Trece

Hace 1 hora
Israel atacó Líbano (archivo).

Israel lanzó su mayor ataque sobre Líbano: atacó 100 objetivos de Hezbollah

Hace 1 hora