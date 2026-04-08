El papa León XIV repudió las amenazas de Donald Trump a Irán: "Es inaceptable" El sumo pontífice llamó a la reflexión en medio del conflicto bélico que se mantiene en tregua tras el acuerdo comunicado por el presidente estadounidense. "Intentemos resolver los problemas sin llegar a este punto", solicitó. Por + Seguir en







El papa León pidió por la paz mundial.

El papa León XIV expresó una fuerte preocupación por la escalada del conflicto en Medio Oriente y consideró “inaceptable” la amenaza de “aniquilar” Irán, atribuida al expresidente de Estados Unidos Donald Trump.

En ese marco, pidió hacer “todo lo posible” para alcanzar un acuerdo que permita frenar la guerra. “Se trata de una situación que excede el derecho internacional: es, sobre todo, una cuestión ética por el bien de todo un pueblo”, sostuvo ante los medios, al referirse al impacto que tendría una escalada bélica sobre la población iraní.

Sin mencionar directamente a Trump, el Papa aludió a las recientes tensiones y exhortó a la comunidad internacional a no naturalizar discursos que impliquen la destrucción de una nación. En ese sentido, convocó a la ciudadanía a involucrarse activamente: “No solo hay que rezar, también es importante hacer oír nuestra voz ante los legisladores para decir que no queremos la guerra”.

Donald Trump Redes sociales El líder religioso puso el foco en las víctimas civiles que podrían resultar afectadas en caso de profundizarse el conflicto. “Hay que pensar en los inocentes: niños, ancianos, personas que no tienen nada que ver con las decisiones políticas y que sufrirían las consecuencias”, advirtió. Y reiteró un mensaje que, según indicó, viene sosteniendo desde el inicio de la crisis: retomar el camino del diálogo.

Frente a este escenario, León XIV insistió en la necesidad de evitar una escalada irreversible. “Debemos resolver los problemas antes de llegar a este punto”, remarcó. Además, reiteró su pedido a la comunidad global para que se exprese en favor de la paz: “Somos un pueblo que ama la paz. El mundo necesita urgentemente más paz”.

El mensaje del pontífice se suma a una serie de llamados internacionales que buscan descomprimir la tensión en la región y evitar un conflicto de mayor escala, en medio de una cruda negociación entre Estados Unidos, Israel e Irán.