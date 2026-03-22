Israel endureció su estrategia en Líbano y ordenó destruir las aldeas del sur del país El país liderado por Benjamín Netanyahu anunció que replicará el “modelo Gaza” en territorio libanés. En paralelo, los misiles iraníes provocaron la primera víctima civil y más de 200 heridos en Israel. Por + Seguir en







Crisis en Medio Oriente: Israel aplica el “modelo Gaza” en Líbano. Reuters

El Gobierno israelí ha decidido profundizar su estrategia militar en la frontera con Líbano, con órdenes explícitas de arrasar núcleos poblados cercanos y desmantelar infraestructuras clave, replicando el "modelo Gaza". La escalada regional se intensifica con nuevos ataques y víctimas en ambos lados, lo que marca un agravamiento del conflicto.

El conflicto en Medio Oriente continua en escalada tras la instrucción del ministro de Defensa, Israel Katz, quien ordenó a las Fuerzas Armadas la destrucción sistemática de aldeas en la franja limítrofe. Según sus propias palabras, la operación replica el “modelo Gaza”, consolidando una ofensiva que busca alterar el equilibrio en el sur del Líbano y que aumenta la tensión en toda la región.

Uno de los ataques más relevantes impactó en la carretera principal que conecta la ciudad de Tiro con el resto del territorio, un corredor vital tanto para el tránsito cotidiano como para la evacuación de civiles. La destrucción progresiva de estas rutas estratégicas ha encendido las alarmas y alimenta el temor de que la región enfrente una crisis humanitaria de gran magnitud.

Por su parte, las autoridades libanesas denunciaron que los ataques representan un castigo colectivo contra la población civil. El presidente Joseph Aoun advirtió que la estrategia israelí podría ser parte de un plan más amplio para afianzar su control en la frontera y pidió la intervención urgente de la comunidad internacional.

puente destruido Líbano Israel Medio Oriente 22 marzo 2026 Captura El costo humano no deja de crecer: en apenas tres semanas, las víctimas en Líbano ya superan el millar, con muchos menores entre los fallecidos. A esto se suma el desplazamiento forzado de miles de personas, que encuentran cada vez más difícil escapar de las zonas afectadas por la destrucción de carreteras y puentes.

El conflicto se sigue ampliando y también golpea dentro de Israel. En los últimos días, misiles lanzados desde Irán dejaron decenas de heridos en distintas ciudades, incluso en zonas residenciales que lograron superar los sistemas de defensa aérea. El primer ministro Benjamin Netanyahu aprovechó estos ataques para reforzar su mensaje de que Irán es una amenaza global. Según su discurso, los impactos contra áreas civiles y estratégicas muestran la necesidad de una respuesta internacional más fuerte y coordinada. La escalada en Medio Oriente se expande y ya involucra a varios actores de la región. Los ataques en Líbano, los cruces con Irán y la participación indirecta de otros países aumentan la inestabilidad y elevan el riesgo de una escalada mayor. En este escenario, la presión militar de Israel sobre el sur del Líbano abre un nuevo capítulo, con consecuencias imprevisibles tanto en lo militar como en lo humanitario. La violencia se intensifica y hasta el momento no apareció una salida diplomática clara.