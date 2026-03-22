22 de marzo de 2026 Inicio
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Las condiciones de Irán a Estados Unidos e Israel para el fin de la guerra: del cierre de bases militares a compensaciones

La administración de Teherán impuso distintos requisitos para el cese de hostilidades en el marco del conflicto, luego de que Donald Trump subiera la tensión tras amenazar con ataques contra centrales eléctricas.

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Irán mantiene el conflicto con Estados Unidos e Israel.

Irán mantiene el conflicto con Estados Unidos e Israel.

Fuerzas de Defensa

El Gobierno de Irán estableció distintas condiciones para el fin de la guerra con Israel y Estados Unidos, en el marco de la escalada del conflicto luego de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, advirtiera que atacará las centrales eléctricas de la nación persa si la República Islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

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Según consignó la agencia Tasnim, la administración de Teherán pidió el cierre de las bases militares de Estados Unidos en Medio Oriente, pago de compensaciones por los daños causados durante el conflicto, fin de las operaciones militares contra Irán, garantías de seguridad para el territorio iraní, reconocimiento de responsabilidades por parte de los países involucrados y compromisos internacionales para evitar nuevas agresiones para alcanzar el cese de hostilidades.

Por lo pronto, voceros militares le contestaron a Trump y alertaron que cualquier ataque contra su infraestructura tendrá consecuencias directas sobre objetivos energéticos y tecnológicos vinculados tanto a Washington como a Israel en la región. La advertencia incluyó posibles acciones sobre instalaciones clave, en un mensaje que eleva el riesgo de un conflicto de mayor escala.

Mojtaba Khamenei
Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

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El trasfondo del cruce es el control del estrecho de Ormuz, un corredor vital por donde circula una porción significativa del petróleo global. En los últimos días, Irán restringió de forma casi total el paso de embarcaciones, en especial aquellas asociadas a países considerados enemigos, lo que impactó de inmediato en los precios internacionales de la energía.

Mientras tanto, autoridades iraníes sostienen que la vía marítima no está completamente cerrada, aunque sí condicionada para determinados buques. En paralelo, desde Washington se impulsa la conformación de una fuerza naval internacional para garantizar la seguridad de la navegación, una iniciativa que, por ahora, no logró respaldo unánime de potencias clave.

El G7 endureció su postura y exigió a Irán frenar los ataques en Medio Oriente

En un escenario internacional atravesado por crecientes tensiones, los países que integran el G7 emitieron un mensaje conjunto dirigido a Irán, en el que reclamaron la interrupción inmediata de los ataques que impactan sobre distintas naciones de Medio Oriente.

El pronunciamiento se dio en el marco de una declaración coordinada que buscó exhibir cohesión política frente a la situación regional. Desde el bloque remarcaron su respaldo a los países afectados y calificaron las acciones atribuidas a Teherán como injustificadas, en un tono que deja poco margen para la ambigüedad diplomática.

El viceprimer ministro y canciller de Italia, Antonio Tajani, fue uno de los encargados de difundir la posición del grupo. A través de sus canales oficiales, sostuvo que la respuesta del G7 se construyó “con unidad y determinación”, en respaldo a los países de la región que, según indicó, vienen siendo blanco de ataques.

En ese sentido, el funcionario insistió en la necesidad de descomprimir la situación cuanto antes y reclamó a las autoridades iraníes que detengan las ofensivas sin condiciones. Además, subrayó la preocupación por el impacto que el conflicto podría tener en rutas estratégicas, en particular en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global.

La declaración también dejó en claro que las potencias consideran legítimo el derecho de los Estados alcanzados por estos episodios a defender su soberanía y proteger a su población. Esa postura refuerza la idea de un bloque alineado frente a la crisis, con un mensaje que combina respaldo político y advertencias implícitas.

Finalmente, el comunicado incluyó una condena específica a hechos recientes en Irak, donde se registraron ataques de gravedad. Con ese cierre, el G7 buscó ampliar el foco y dejar asentada su preocupación por el conjunto del escenario regional, cada vez más inestable y con riesgo de escalada.

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