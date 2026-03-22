Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz: a cuánto podría subir el precio del petróleo

El valor del crudo se disparó en el marco del conflicto con Estados Unidos e Israel. El paso estratégico permanece cerrado por Teherán como una medida de presión geopolítica.

El precio internacional del petróleo se disparó en el marco de la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente y el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz pese a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump , por lo que podría sostener su suba.

Según consignó Ámbito, distintos expertos advirtieron que el precio del barril de petróleo podría saltar a entre u$s140 y u$s175 , lo que podría generar una recesión en las principales economías del mundo. Por lo pronto, el valor ya trepó a alrededor de u$s100, debido a la escalada del conflicto regional y el temor a interrupciones en el suministro energético mundial.

En tal sentido, los especialistas señalaron que el aumento afecta al rubro energético y a distintas empresas de combustible, transporte e insumos, lo que podría impactar al consumo. El estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula una porción significativa del petróleo que se exporta a nivel global, fue bloqueado por Irán en una medida que subió la tensión entre ese país y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel.

Por su parte, Trump amenazó el sábado con atacar las centrales eléctricas de Irán si la República Islámica no abre "totalmente" el estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, mientras que las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron que debilitaron la capacidad de Irán para "amenazar la libertad de navegación" en el estrecho de Ormuz, tras atacar esta semana un arsenal subterráneo situado a lo largo de la costa del país.

Desde el inicio de la guerra, los intentos de la Guardia Revolucionaria iraní por evitar el paso de buques cuyas cargas puedan beneficiar a Estados Unidos e Israel han disminuido enormemente el tráfico de cargueros en Ormuz, disparando los precios del petróleo.

Irán respondió a las amenazas de Donald Trump por el estrecho de Ormuz

"Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz, dentro de las 48 horas siguientes desde este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas plantas de energía, ¡comenzando por la más grande!", manifestó el presidente de los Estados Unidos en las últimas horas.

Desde Teherán, la respuesta no tardó en llegar. Voceros militares advirtieron que cualquier ataque contra su infraestructura tendrá consecuencias directas sobre objetivos energéticos y tecnológicos vinculados tanto a Washington como a Israel en la región. La advertencia incluyó posibles acciones sobre instalaciones clave, en un mensaje que eleva el riesgo de un conflicto de mayor escala.

"Tras las advertencias previas, si el enemigo vulnera la infraestructura energética y de combustible de Irán, toda la infraestructura energética, de tecnología de la información y de desalinización perteneciente a Estados Unidos y al régimen sionista en la región será atacada", prometió el gobierno de Estados Unidos.

El trasfondo del cruce es el control del estrecho de Ormuz, un corredor vital por donde circula una porción significativa del petróleo global. En los últimos días, Irán restringió de forma casi total el paso de embarcaciones, en especial aquellas asociadas a países considerados enemigos, lo que impactó de inmediato en los precios internacionales de la energía.

Mientras tanto, autoridades iraníes sostienen que la vía marítima no está completamente cerrada, aunque sí condicionada para determinados buques. En paralelo, desde Washington se impulsa la conformación de una fuerza naval internacional para garantizar la seguridad de la navegación, una iniciativa que, por ahora, no logró respaldo unánime de potencias clave.