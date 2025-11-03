3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Israel confirmó las identidades de los restos de tres rehenes entregados por Hamás

Habían sido secuestrados por el grupo islamista y trasladados a Gaza. Luego, la Cruz Roja recuperó los cuerpos y fueron repatriados.

Por
Omer Neutra

Omer Neutra, Oz Daniel y Asaf Hamani fueron identificados.

La Oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, identificó los cuerpos de tres rehenes secuestrados por el grupo islamista Hamás y trasladados a Gaza, que fueron recuperados por la Cruz Roja y después repatriados en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Los cuerpos son devueltos por Hamás en el marco del alto al fuego. 
Te puede interesar:

Israel confirmó que los tres cuerpos entregados por Hamás a la Cruz Roja no son de rehenes

Las autoridades de Israel confirmaron que las víctimas fueron identificadas como Omer Neutra, un capitán estadounidense-israelí de 21 años; Oz Daniel, un sargento de 19; y Asaf Hamani, un coronel de 40. "El gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel, y de todas las familias de los rehenes caídos", señaló la Oficina del Primer Ministro de Israel.

El fallecimiento de Neutra se confirmó en diciembre de 2024 luego de que fuera secuestrado con la tripulación de su tanque, mientras que Daniel fue raptado del tanque con otras tres personas y Hamani encabezaba un cuerpo de brigadistas israelíes en la división de Gaza.

Israel familiares rehenes Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu se reunió con familiares de rehenes asesinados.

Benjamin Netanyahu se reunió con familiares de rehenes asesinados.

En tanto, Hamás había entregado el jueves los restos de Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25 años, quienes murieron secuestrados por el grupo islamista en Gaza.

Amiram Cooper fue secuestrado con vida por terroristas de Hamás en su casa en Nir Oz, las autoridades estiman que fue asesinado en cautiverio en febrero de 2024. Mientras que Sahar Baruch fue secuestrado con vida desde su casa en el kibutz Be’eri y asesinado en cautiverio el 8 de diciembre de 2023.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Trump ratificó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. 

Trump reafirmó el acuerdo de paz en Gaza a pesar de los ataques entre Hamás e Israel

Netanyahu mantuvo una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad.

Benjamin Netanyahu ordenó ataques "inmediatos y contundentes" en Gaza

para el gobierno de eeuu hamas no puede gobernar ni estar implicado en ningun futuro de gaza

Para el Gobierno de EEUU "Hamas no puede gobernar ni estar implicado en ningún futuro" de Gaza

Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña.
play

Escándalo: Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña

Cláudio Castro, gobernador de Río de Janeiro.

Piden someter a juicio político al gobernador de Río de Janeiro tras la masacre en las favelas

Los efectivos estarían conformados por integrantes del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC) y agentes de la CIA.

Advierten que Trump prepara una operación militar secreta en México para atacar a los cárteles narco

Rating Cero

Mario Pergolini seguirá en El Trece durante el 2026.
play

Se filtró el sueldo de Mario Pergolini en El Trece: "Verdes por mes..."

Diane Ladd, estrella de Hollywood, murió a los 89 años.

Conmoción en Hollywood: murió Diane Ladd, protagonista de Rambling Rose

MasterChef Celebrity ﻿quedó expuesto tras filtrarse su eliminación.

Se filtró la nueva eliminación de MasterChef Celebrity: quién dejará el certamen

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes.
play

MasterChef Celebrity mejoró su rating tras la renovación de los participantes

El resultado es un aroma moderno, juvenil y con un toque elegante.

Este es el perfume favorito de Dalma Maradona: cuánto sale

Es una joya del cine, está en Netflix y se destaca por ser un thriller psicológico excelente

últimas noticias

Pablo Laurta seguirá detenido en la cárcel de Cruz del Eje.

La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva de Pablo Laurta por el doble femicidio

Hace 17 minutos
play
Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña.

Escándalo: Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña

Hace 20 minutos
Manuel Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Adorni delineó la nueva etapa del Gobierno: esquema cambiario, reformas urgentes y el fin del rol de vocero

Hace 27 minutos
Omer Neutra, Oz Daniel y Asaf Hamani fueron identificados.

Israel confirmó las identidades de los restos de tres rehenes entregados por Hamás

Hace 35 minutos
Milei junto a sus colaboradores más cercanos.

El Gobierno realizó un acto en Casa Rosada por el Día de las Iglesias Evangélicas

Hace 37 minutos