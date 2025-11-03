Israel confirmó las identidades de los restos de tres rehenes entregados por Hamás Habían sido secuestrados por el grupo islamista y trasladados a Gaza. Luego, la Cruz Roja recuperó los cuerpos y fueron repatriados. Por







Omer Neutra, Oz Daniel y Asaf Hamani fueron identificados.

La Oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, identificó los cuerpos de tres rehenes secuestrados por el grupo islamista Hamás y trasladados a Gaza, que fueron recuperados por la Cruz Roja y después repatriados en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Las autoridades de Israel confirmaron que las víctimas fueron identificadas como Omer Neutra, un capitán estadounidense-israelí de 21 años; Oz Daniel, un sargento de 19; y Asaf Hamani, un coronel de 40. "El gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel, y de todas las familias de los rehenes caídos", señaló la Oficina del Primer Ministro de Israel.

El fallecimiento de Neutra se confirmó en diciembre de 2024 luego de que fuera secuestrado con la tripulación de su tanque, mientras que Daniel fue raptado del tanque con otras tres personas y Hamani encabezaba un cuerpo de brigadistas israelíes en la división de Gaza.

Israel familiares rehenes Benjamin Netanyahu Benjamin Netanyahu se reunió con familiares de rehenes asesinados. X (@IsraeliPM) En tanto, Hamás había entregado el jueves los restos de Amiram Cooper, de 84 años, y Sahar Baruch, de 25 años, quienes murieron secuestrados por el grupo islamista en Gaza.

Amiram Cooper fue secuestrado con vida por terroristas de Hamás en su casa en Nir Oz, las autoridades estiman que fue asesinado en cautiverio en febrero de 2024. Mientras que Sahar Baruch fue secuestrado con vida desde su casa en el kibutz Be’eri y asesinado en cautiverio el 8 de diciembre de 2023.