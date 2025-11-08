Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: "Dios, familia y Patria"

Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia, en un acto de investidura que contó con la presencia de otros mandatarios de la región como Javier Milei, Daniel Noboa de Ecuador, Gabriel Boric de Chile, y Yamandú Orsi de Uruguay, entre otros.
El mandatario juró junto a su vicepresidente, Edmand Lara Montaño, en medio de un acto que contó con la presencia de otros jefes de Estado regionales como Javier Milei, Daniel Noboa de Ecuador, Gabriel Boric de Chile, y Yamandú Orsi de Uruguay, entre otros.
Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia, en un acto de investidura que contó con la presencia de otros mandatarios de la región como Javier Milei, Daniel Noboa de Ecuador, Gabriel Boric de Chile, y Yamandú Orsi de Uruguay, entre otros.