Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia: "Dios, familia y Patria"

El mandatario juró junto a su vicepresidente, Edmand Lara Montaño, en medio de un acto que contó con la presencia de otros jefes de Estado regionales como Javier Milei, Daniel Noboa de Ecuador, Gabriel Boric de Chile, y Yamandú Orsi de Uruguay, entre otros.