4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Israel recibió el cuerpo de otro rehén entregado por Hamás a la Cruz Roja: "El esfuerzo continúa"

La Oficina del Primer Ministro del país israelí confirmó la recepción de los restos de una persona que había sido secuestrada por el grupo islamista, en el marco del alto al fuego en el conflicto.

Por
Hamás entregó el cuerpo del rehén israelí a la Cruz Roja.

Hamás entregó el cuerpo del rehén israelí a la Cruz Roja.

Imagen: Hamza Z. H. Qraiqea/Anadolu/picture alliance

La Oficina del Primer Ministro de Israel confirmó que ese país recibió el cuerpo de otro rehén devuelto por Hamás a través de la Cruz Roja, en el marco del acuerdo de alto al fuego con el grupo islamista. Además, marcó que "el esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no cejará hasta que se recupere el último".

Omer Neutra, Oz Daniel y Asaf Hamani fueron identificados.
Te puede interesar:

Israel confirmó las identidades de los restos de tres rehenes entregados por Hamás

En su cuenta de la red social X, la Oficina del Primer Ministro de Israel, cargo que ocupa Benjamin Netanyahu, confirmó que recuperó los restos de otro rehén otorgado por Hamás: "Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén caído, que fue entregado a una fuerza de las FDI y del ISA dentro de la Franja de Gaza". El cuerpo, que se trata de un soldado, fue hallado mientras se realizaban excavaciones en Shujaiya, un barrio de Gaza.

En tal sentido, expusieron los pasos a seguir: "Desde allí, será trasladado a Israel, donde se le rendirá homenaje con una ceremonia militar en la que participará un rabino de las FDI. Posteriormente, será trasladado al Centro Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Salud. Una vez finalizado el proceso de identificación, se notificará formalmente a la familia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraeliPM/status/1985795187206222040&partner=&hide_thread=false

También marcaron el acompañamiento a los familiares de los cautivos del grupo islamista. "Todas las familias de los rehenes han sido informadas al respecto, y les acompañamos en este momento difícil. El esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no cejará hasta que se recupere el último", expresaron.

"Se solicita al público que respete la privacidad de las familias y que se abstenga de difundir rumores e información no oficial y no verificada", pidieron en esta línea.

Israel confirmó las identidades de los restos de tres rehenes entregados por Hamás

La Oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, identificó los cuerpos de tres rehenes secuestrados por el grupo islamista Hamás y trasladados a Gaza, que fueron recuperados por la Cruz Roja y después repatriados en el marco del conflicto en Medio Oriente.

Las autoridades de Israel confirmaron que las víctimas fueron identificadas como Omer Neutra, un capitán estadounidense-israelí de 21 años; Oz Daniel, un sargento de 19; y Asaf Hamani, un coronel de 40. "El gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel, y de todas las familias de los rehenes caídos", señaló la Oficina del Primer Ministro de Israel.

El fallecimiento de Neutra se confirmó en diciembre de 2024 luego de que fuera secuestrado con la tripulación de su tanque, mientras que Daniel fue raptado del tanque con otras tres personas y Hamani encabezaba un cuerpo de brigadistas israelíes en la división de Gaza.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los cuerpos son devueltos por Hamás en el marco del alto al fuego. 

Israel confirmó que los tres cuerpos entregados por Hamás a la Cruz Roja no son de rehenes

Trump ratificó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás. 

Trump reafirmó el acuerdo de paz en Gaza a pesar de los ataques entre Hamás e Israel

Netanyahu mantuvo una reunión de emergencia con su gabinete de seguridad.

Benjamin Netanyahu ordenó ataques "inmediatos y contundentes" en Gaza

El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville

Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani gana las elecciones: "Es comunista"

“Siempre le he dado las gracias, presidente Trump. Pero no, México es un país libre, independiente y soberano”, dijo Claudia Sheinbaum.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum negó que Estados Unidos enviará tropas para combatir el narcotráfico

Rating Cero

El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Bizarrap podría lanzar ocho Music Sessions antes del 2026.

Bizarrap ilusionó a sus fans: ¿se vienen ocho Music Sessions antes del 2026?

La joya de Tiffany que uso Antonela en el juego de pádel.

"¿Cuánto cuesta?": el incómodo momento que vivió Antonela Roccuzzo con un influencer

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee.

Bizarrap anunció la nueva Music Session 0/66 con Daddy Yankee: cuándo se estrena

Mauro Icardi volvió hace poco luego de su dura lesión sufrida en 2024.
play

Mauro Icardi, al borde de quedar sin equipo por sus escándalos mediáticos: "Es imposible la renovación"

últimas noticias

El avión despegó con destino a Honolulu, en Hawái.

Imágenes brutales: un avión se estrelló en Estados Unidos tras despegar del aeropuerto de Louisville

Hace 50 minutos
El momento que el entrenador se desplomó en pleno partido.

Conmoción en el fútbol: muere un entrenador tras sufrir un infarto en pleno partido

Hace 53 minutos
Donald Trump llamó a votar por Andrew Cuomo del Partido Demócrata.

Trump amenazó con quitar fondos federales a Nueva York si Mamdani gana las elecciones: "Es comunista"

Hace 54 minutos
El último largometraje de Allen estrenado hasta la fecha es la producción francesa Golpe de suerte (2023).

A pleno a los 90 años: anuncian que la próxima película de Woody Allen se rodará en Madrid en 2026

Hace 1 hora
Los tickets estarán disponibles a través de la plataforma oficial del Movistar Arena.

¡Hay Fito para rato! Fito Páez anunció el Sale el Sol Tour 2026 y arranca la gira en Buenos Aires

Hace 1 hora