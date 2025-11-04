Israel recibió el cuerpo de otro rehén entregado por Hamás a la Cruz Roja: "El esfuerzo continúa" La Oficina del Primer Ministro del país israelí confirmó la recepción de los restos de una persona que había sido secuestrada por el grupo islamista, en el marco del alto al fuego en el conflicto. Por







Hamás entregó el cuerpo del rehén israelí a la Cruz Roja. Imagen: Hamza Z. H. Qraiqea/Anadolu/picture alliance

La Oficina del Primer Ministro de Israel confirmó que ese país recibió el cuerpo de otro rehén devuelto por Hamás a través de la Cruz Roja, en el marco del acuerdo de alto al fuego con el grupo islamista. Además, marcó que "el esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no cejará hasta que se recupere el último".

En su cuenta de la red social X, la Oficina del Primer Ministro de Israel, cargo que ocupa Benjamin Netanyahu, confirmó que recuperó los restos de otro rehén otorgado por Hamás: "Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, el féretro de un rehén caído, que fue entregado a una fuerza de las FDI y del ISA dentro de la Franja de Gaza". El cuerpo, que se trata de un soldado, fue hallado mientras se realizaban excavaciones en Shujaiya, un barrio de Gaza.

En tal sentido, expusieron los pasos a seguir: "Desde allí, será trasladado a Israel, donde se le rendirá homenaje con una ceremonia militar en la que participará un rabino de las FDI. Posteriormente, será trasladado al Centro Nacional de Medicina Legal del Ministerio de Salud. Una vez finalizado el proceso de identificación, se notificará formalmente a la familia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IsraeliPM/status/1985795187206222040&partner=&hide_thread=false Israel has received, via the Red Cross, the coffin of a fallen hostage, which was handed over to an IDF and ISA force inside the Gaza Strip. From there, it will be transferred to Israel, where it will be received in a military ceremony with the participation of an IDF rabbi. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) November 4, 2025 También marcaron el acompañamiento a los familiares de los cautivos del grupo islamista. "Todas las familias de los rehenes han sido informadas al respecto, y les acompañamos en este momento difícil. El esfuerzo por recuperar a nuestros rehenes continúa y no cejará hasta que se recupere el último", expresaron.

"Se solicita al público que respete la privacidad de las familias y que se abstenga de difundir rumores e información no oficial y no verificada", pidieron en esta línea.

Israel confirmó las identidades de los restos de tres rehenes entregados por Hamás La Oficina del Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, identificó los cuerpos de tres rehenes secuestrados por el grupo islamista Hamás y trasladados a Gaza, que fueron recuperados por la Cruz Roja y después repatriados en el marco del conflicto en Medio Oriente. Las autoridades de Israel confirmaron que las víctimas fueron identificadas como Omer Neutra, un capitán estadounidense-israelí de 21 años; Oz Daniel, un sargento de 19; y Asaf Hamani, un coronel de 40. "El gobierno de Israel comparte el profundo dolor de las familias Hamami, Neutra y Daniel, y de todas las familias de los rehenes caídos", señaló la Oficina del Primer Ministro de Israel. El fallecimiento de Neutra se confirmó en diciembre de 2024 luego de que fuera secuestrado con la tripulación de su tanque, mientras que Daniel fue raptado del tanque con otras tres personas y Hamani encabezaba un cuerpo de brigadistas israelíes en la división de Gaza.