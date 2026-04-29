Axel Kicillof criticó el respaldo del Gobierno a Manuel Adorni: "Está montando un show"

El gobernador bonaerense consideró que el jefe de Gabinete "tiene que hacer es dar las respuestas que corresponde" y remarcó que la gestión preparó el "espectáculo" porque "no da para más".

Con la exposición del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , en curso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires definió como "show" y "espectáculo" el respaldo que le garantizó el gobierno nacional en el Congreso, incluido el presidente Javier Milei . " El Gobierno está montando un show , es un tema que se venía gestando y preparando porque la verdad que no da para más", consideró Kicillof.

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"Tenemos un gobierno nacional que genera una situación en la que muchísimos hogares tienen dificultad para conseguir hasta lo más básico que es el alimento", señaló el mandatario bonaerense en diálogo con C5N y señaló que Adorni "tiene que hacer es dar las respuestas que corresponde" .

Para el economista, si el vocero no puede responder "tendrán que tomar las determinaciones que corresponde" . "El contraste es muy grande, acá estamos defendiendo a los pibes y a las pibas porque lo hacemos todos los santos días", concluyó.

Axel Kicillof, tras la reunión de intendentes en la FAM, sobre la exposición de Manuel Adorni en el Congreso: "Hoy han montado un espectáculo y lo que tienen que hacer es dar las respuestas que corresponden". Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/q1LHqFd85t

Las declaraciones tienen lugar después de la reunión del mandatario bonaerense con la Federación Argentina de Municipios (FAM) que reclamó este miércoles ante el Ministerio de Capital Humano los $220.000 millones que el Gobierno le debe a la provincia de Buenos Aires por el Servicio Alimentario Escolar.

Bajo el lema "Milei hacete cargo" también solicitaron financiamiento para políticas alimentarias y sociales. "Se vino a pedir que asuman la responsabilidad por lo que hacen", resumió el mandatario bonaerense.

Kicillof apuntó: "¿Lo generó Milei? Tiene que dar la cara y tiene que poner los recursos también, en realidad debería cambiar el programa económico, pero hoy estamos diciendo que se haga cargo de lo que le corresponde al gobierno nacional".

FAM La Federación Argentina de Municipios (FAM) que encabeza el matancero Fernando Espinoza.

"Problemas con la alimentación, con el laburo, con los alquileres, con los combustibles, con los remedios, en la vida entera es producto de esta política económica. Tiene responsabilidad Milei", enumeró el economista en diálogo con C5N y exigió "que ponga la plata para que los chicos tengan alimento y los adultos mayores tengan remedios"

El gobernador remarcó que desde el gobierno nacional "tienen que dar respuestas, no pueden borrarse de esto como se borraron de todo". "Producen el lío y después se lo tiran a otro, no es así. Tienen que responder con los recursos", insistió el ex ministro de Economía.