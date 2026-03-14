14 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad: fue alcanzada por proyectiles

Un misil impactó contra un helipuerto dentro del recinto de la sede diplomática en Irak. No se registraron heridos.

Por
Atacaron la embajada de Estados Unidos en Irak.

Atacaron la embajada de Estados Unidos en Irak.

Redes sociales

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada: un impactó dentro del complejo diplomático, provocando una columna de humo visible desde distintos puntos de la capital iraquí. El incidente generó preocupación por la seguridad de la sede estadounidense, aunque hasta el momento no se informaron detalles oficiales sobre víctimas ni sobre la magnitud de los daños.

La isla Kharg, frente a la costa de Irán.
Te puede interesar:

Por qué el ataque a la isla de Kharg puede hacer tambalear el mercado mundial de petróleo

Según informaron fuentes de seguridad iraquíes a Reuters, el ataque habría sido realizado con misiles. La sede diplomática no emitió comentarios inmediatos tras el incidente.

Un periodista de la agencia AFP reportó que una nube de humo negro se elevó sobre la embajada estadounidense poco después de que se oyeran explosiones durante la mañana del sábado.

Por su parte, The Associated Press indicó que un misil impactó contra un helipuerto dentro del recinto diplomático en Bagdad, de acuerdo con dos funcionarios de seguridad iraquíes.

Además, dos funcionarios de seguridad contaron a AFP que el complejo de la embajada fue alcanzado durante el ataque, aunque las circunstancias exactas aún no han sido confirmadas. Una fuente sostuvo que un dron impactó en la embajada, mientras que otra afirmó que un proyectil cayó dentro del complejo.

El complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, ubicado en la Zona Verde, una de las áreas más protegidas de la ciudad, ha sido objetivo recurrente de ataques con cohetes y drones atribuidos a milicias alineadas con Irán.

El viernes por la mañana, la sede diplomática había renovado su alerta de seguridad de nivel 4 para Irak, advirtiendo que Irán y grupos milicianos aliados realizaron ataques previos contra ciudadanos, intereses e infraestructuras estadounidenses y que “podrían continuar haciéndolo”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump publicó en sus redes un mensaje en el que confirmó un nuevo ataque a Irán. 

Trump confirmó el ataque de Estados Unidos a la isla de Kharg, punto petrolero estratégico de Irán

En Wall Street, los activos argentinos sufrieron grandes retrocesos.

Castigo a los activos argentinos en Wall Street: caen ADRs hasta 7% y el riesgo país volvió a subir

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
play

Caputo defendió a Manuel Adorni: "Nada de lo que hizo le costó un centavo a los argentinos"

El presidente cubano reconoció conversaciones con Estados Unidos

Cuba confirmó que mantiene diálogo con EEUU por la crisis energética en el país

Mojtaba Khamenei, nuevo líder supremo de Irán.

EEUU aseguró que el líder supremo de Irán "está herido y probablemente desfigurado"

El cálculo no incluye los gastos del almacenamiento de material militar ni el costo del despliegue de personal.

Muertos, heridos y gastos millonarios: cuánto le costó a EEUU la primera semana de guerra contra Irán

Rating Cero

Ese éxito demostró que el público global estaba listo para nuevas protagonistas dentro del género de superhéroes, abriendo la puerta a futuras producciones centradas en personajes femeninos.

Este es el personaje que cambió la historia de Marvel en los cines con un nuevo enfoque: ¿fue efectivo?

Un jefe en pañales (The Boss Baby) es una comedia animada de DreamWorks sobre Tim, un niño de 7 años celoso de su nuevo hermano.
play

Cuál es la trama de Un jefe en pañales, la película que volvió a las tendencias de Netflix y es perfecta para ver en familia

Margot Robbie estrenó un corte lob con flequillo en París.

La impresionante transformación de Margot Robbie: dejó a todos con la boca abierta

Carmiña y Sol Pérez tuvieron un tenso intercambio en el debate de Gran Hermano. 

El tenso cruce entre Sol Pérez y Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano por racismo

Los hermanitos recibieron una advertencia por las infracciones al reglamento. 

Gran Hermano lanzó un ultimátum a los jugadores por romper una regla clave

La pareja se conoció en el reality de Telefe en 2022 y fue amor a primera vista.

Daniela Celis elogió el rendimiento sexual de Thiago Medina: "Es una cosa que no te puedo explicar"

últimas noticias

Colapinto, muy cerca de sumar puntos en la carrera del domingo.

De la bronca de Colapinto a la felicitación de Briatore: las reacciones tras la qualy de la F1 en China

Hace 8 minutos
El dólar cotiza arriba de los $1.400.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de marzo

Hace 22 minutos
Robo millonario en Quilmes.

Robo de película en Quilmes: se llevaron 50 millones de pesos en 75 segundos

Hace 29 minutos
play

Inundaciones en Tucumán: la provincia continúa en alerta amarilla por lluvias y tormentas

Hace 32 minutos
Piscinas termales de Cacheuta frente al paisaje andino.

Turismo en Argentina: los baños termales de aguas de deshielo entre montañas y un paisaje impactante

Hace 56 minutos