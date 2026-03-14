Ataque a la embajada de Estados Unidos en Bagdad: fue alcanzada por proyectiles Un misil impactó contra un helipuerto dentro del recinto de la sede diplomática en Irak. No se registraron heridos. Por + Seguir en







Atacaron la embajada de Estados Unidos en Irak. Redes sociales

La embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada: un impactó dentro del complejo diplomático, provocando una columna de humo visible desde distintos puntos de la capital iraquí. El incidente generó preocupación por la seguridad de la sede estadounidense, aunque hasta el momento no se informaron detalles oficiales sobre víctimas ni sobre la magnitud de los daños.

Según informaron fuentes de seguridad iraquíes a Reuters, el ataque habría sido realizado con misiles. La sede diplomática no emitió comentarios inmediatos tras el incidente.

Un periodista de la agencia AFP reportó que una nube de humo negro se elevó sobre la embajada estadounidense poco después de que se oyeran explosiones durante la mañana del sábado.

Por su parte, The Associated Press indicó que un misil impactó contra un helipuerto dentro del recinto diplomático en Bagdad, de acuerdo con dos funcionarios de seguridad iraquíes.

Además, dos funcionarios de seguridad contaron a AFP que el complejo de la embajada fue alcanzado durante el ataque, aunque las circunstancias exactas aún no han sido confirmadas. Una fuente sostuvo que un dron impactó en la embajada, mientras que otra afirmó que un proyectil cayó dentro del complejo.