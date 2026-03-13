Donald Trump confirmó el ataque de Estados Unidos a la isla de Kharg, punto petrolero estratégico de Irán El mandatario utilizó sus redes para informar que el Comando Central de los Estados Unidos ejecutó bombardeos contra objetivos militares en la zona, pero aclaró que no destruyó la infraestructura petrolera. Por + Seguir en







Donald Trump publicó en sus redes un mensaje en el que confirmó un nuevo ataque a Irán. Redes sociales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó sus redes oficiales para confirmar que la isla de Kharg fue bombardeada por las fuerzas norteamericanas. Sin embargo, el líder republicano aclaró que no atacaron las instalaciones petroleras de la zona, considerada un punto estratégico en el Golfo Pérsico.

La isla de Kharg, ubicada frente a Bushehr, representa el nodo estratégico donde Irán concentra el 90% de sus exportaciones petroleras globales hacia China. El territorio posee 22 kilómetros cuadrados y permanece bajo estricta custodia de la Guardia Revolucionaria. Solo es posible ingresar a este sitio mediante pases especiales.