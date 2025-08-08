8 de agosto de 2025 Inicio
Israel aprobó el plan para ocupar la Franja de Gaza y anunció la destrucción de bases de lanzamiento de Hamás

El Gabinete de Seguridad israelí confirmó la propuesta de Benjamin Netanyahu y ordenó al ejército prepararse ante una nueva ofensiva. En paralelo, las Fuerzas de Defensa comunicó que destruyeron escondites del grupo terrorista durante una ofensiva coordinada por el Shin Bet, Comando Sur, y la inteligencia militar.

Uno de los lugares afectados por un ataque en Gaza.

En las últimas horas, Gabinete de Seguridad de Israel aprobó la propuesta de Benjamin Netanyahu para ocupar por completo la Ciudad de Gaza, lo que implica una nueva escalada en el conflicto. Mientras que en paralelo las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que la destrucción de bases de lanzamiento y escondites de Hamás.

Netanyahu quiere ocupar Gaza por cuestiones de seguridad.
Netanyahu afirmó que Israel quiere ocupar Gaza e instalar un gobierno árabe

Según comunicaron las autoridades a medios locales, la propuesta del primer ministro israelí Netanyahu implica el desarme de Hamás, regreso de los 50 rehenes restantes, desmilitarización de la Franja de Gaza, el control de seguridad sobre el territorio y la creación de un gobierno civil alternativo que no tenga relación con Hamás o la Autoridad Palestina.

La oficina del primer ministro emitió un comunicado donde aseguró que " una abrumadora mayoría de ministros determinó que el plan alternativo presentado al gabinete de seguridad no habría asegurado la derrota de Hamas ni el regreso de los rehenes".

Franja de Gaza

La ciudad de Gaza forma parte del 25% del territorio, aunque el Gabinete de Seguridad no menciona la ocupación de la Franja de Gaza en su totalidad, como anteriormente había expresado Benjamin Netanyahu. A pesar de esto, desde Israel aseguraron que van a continuar garantizando la ayuda humanitaria a la población civil.

En las últimas horas, también las FDI informaron que se realizó un operativo en conjunto con el Comando Sur, la Inteligencia Militar y el Shin Bet para destruir bases de lanzamiento y escondites de Hamás: "una unidad Sky Rider y el equipo de combate de la 401.ª Brigada atacaron y destruyeron una plataforma desde la que se había lanzado un cohete hacia Nir Am".

La ONU exigió la cancelación del plan de Israel para ocupar la Franja de Gaza

Este viernes, Volker Türk, un alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, advirtió que Israel debe "detener de inmediato" los planes de "ocupación militar total".

"Van en contra del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el que se establece que Israel debe poner fin a su ocupación lo antes posible, así como contra la solución acordada de dos Estados y contra el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación", sentenció.

Mientras tanto, la Presidencia de la Autoridad Palestina consideró como "peligrosa" el plan de Israel, así lo comunicó Mahmoud Abbas quién expresó su "enérgico rechazo y condena a las peligrosas decisiones adoptadas por el Gabinete israelí de reocupar toda la Franja de Gaza", ya que esto significa la "continuación de la política de genocidio, asesinatos sistemáticos, hambruna y asedio".

Eso no es todo, el canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró que Alemania suspenderá las exportaciones de armas a Israel. "Bajo estas circunstancias, el gobierno alemán no autorizará ninguna exportación de equipos militares que puedan ser utilizados en la Franja de Gaza hasta nuevo aviso", apuntó.

La ONU estima que cerca del 90% de la población gazatí —más de dos millones de personas— ha sido desplazada desde el 7 de octubre de 2023, y en los últimos meses creció el drama de la hambruna.

Hambruna y tragedia en Gaza: una multitud intentó saquear a cuatro camiones con alimentos y murieron 20 personas

El primer ministro de Israel convocó para este martes una reunión del gabinete de seguridad sobre sobre la continuación de los combates y su expansión a zonas donde se teme que haya rehenes, según informaron fuentes de la oficina del líder del Gobierno.

Netanyahu anunció su intención de ocupar todo el territorio de Gaza

El papa León XIV.

El papa León XIV respaldó a los jóvenes de Ucrania y Gaza por las guerras: "Estamos con ellos"

Tensión en medio oriente: EEUU e Irán no alcanzaron acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio

Milei visitó Israel dos veces en lo que va de su gestión.

Benjamin Netanyahu planea visitar Argentina en agosto para reunirse con Javier Milei

Donald Trump junto a Vladimir Putin.

Trump se mostró dispuesto a reunirse con Putin: "Haré lo posible para detener las muertes"

