Benjamin Netanyahu afirmó que Israel quiere ocupar Gaza e instalar un gobierno árabe El primer ministro israelí afirmó que busca "garantizar la seguridad" de su país y "permitir la liberación" de los gazatíes. "Queremos expulsar a Hamás y pasar a un gobierno civil", sostuvo.







Netanyahu quiere ocupar Gaza por cuestiones de "seguridad".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este jueves que pretende ocupar todo el territorio de Gaza, expulsar al movimiento islamista Hamás e instalar un nuevo gobierno civil bajo el control de "fuerzas árabes" que garanticen la seguridad de su país.

El plan, que había sido anticipado por un vocero del gobierno a medios israelíes, fue ratificado por el propio Netanyahu durante una entrevista con Fox News. Consultado sobre la posibilidad de que Israel ocupe Gaza, el mandatario respondió: "Tenemos la intención de hacerlo".

Según explicó, el objetivo es "garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás de allí, permitir la liberación de la población en Gaza y pasar (el poder) a un gobierno civil que no sea Hamás ni nadie que busque la destrucción de Israel. Queremos liberarnos a nosotros mismos y a la gente de Gaza del terror de Hamás", afirmó.

En este sentido, el plan de Israel no es anexionar el territorio de la Franja sino crear un "perímetro de seguridad". "Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo vayan a gobernar de forma adecuada, sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida", argumentó.

Embed FOX: Will Israel take control of all of Gaza?



NETANYAHU: We intend to pic.twitter.com/7fXkcbPeoy — Aaron Rupar (@atrupar) August 7, 2025 Tras conocerse la entrevista, Hamás emitió un comunicado donde rechazó las declaraciones de Netanyahu y las calificó como "un flagrante golpe al proceso de negociación". "Revelan claramente los verdaderos motivos detrás de su retirada de la última ronda, a pesar de que estamos cerca de un acuerdo final", señaló.

"Los planes de Netanyahu de ampliar la agresión confirman más allá de toda duda que busca deshacerse de sus rehenes y sacrificarlos en beneficio de sus intereses personales y sus agendas ideológicas extremistas. Afirmamos que Gaza se mantendrá resistente a la ocupación y a los intentos de imponerle una tutela", añadió el grupo. Por su parte, un funcionario de Jordania afirmó a la agencia Reuters que los países árabes "solo apoyarán lo que los palestinos acuerden y decidan". "La seguridad en Gaza debe garantizarse a través de instituciones palestinas legítimas. Los árabes no aceptarán las políticas de Netanyahu ni limpiarán su desastre", subrayó.