7 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Benjamin Netanyahu afirmó que Israel quiere ocupar Gaza e instalar un gobierno árabe

El primer ministro israelí afirmó que busca "garantizar la seguridad" de su país y "permitir la liberación" de los gazatíes. "Queremos expulsar a Hamás y pasar a un gobierno civil", sostuvo.

Por
Netanyahu quiere ocupar Gaza por cuestiones de seguridad.

Netanyahu quiere ocupar Gaza por cuestiones de "seguridad".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó este jueves que pretende ocupar todo el territorio de Gaza, expulsar al movimiento islamista Hamás e instalar un nuevo gobierno civil bajo el control de "fuerzas árabes" que garanticen la seguridad de su país.

La ONU estima que cerca del 90% de la población gazatí —más de dos millones de personas— ha sido desplazada desde el 7 de octubre de 2023, y en los últimos meses creció el drama de la hambruna.
Te puede interesar:

Hambruna y tragedia en Gaza: una multitud intentó saquear a cuatro camiones con alimentos y murieron 20 personas

Según explicó, el objetivo es "garantizar nuestra seguridad, expulsar a Hamás de allí, permitir la liberación de la población en Gaza y pasar (el poder) a un gobierno civil que no sea Hamás ni nadie que busque la destrucción de Israel. Queremos liberarnos a nosotros mismos y a la gente de Gaza del terror de Hamás", afirmó.

En este sentido, el plan de Israel no es anexionar el territorio de la Franja sino crear un "perímetro de seguridad". "Queremos entregárselo a fuerzas árabes que lo vayan a gobernar de forma adecuada, sin amenazarnos y dando a los gazatíes una buena vida", argumentó.

Embed

Tras conocerse la entrevista, Hamás emitió un comunicado donde rechazó las declaraciones de Netanyahu y las calificó como "un flagrante golpe al proceso de negociación". "Revelan claramente los verdaderos motivos detrás de su retirada de la última ronda, a pesar de que estamos cerca de un acuerdo final", señaló.

"Los planes de Netanyahu de ampliar la agresión confirman más allá de toda duda que busca deshacerse de sus rehenes y sacrificarlos en beneficio de sus intereses personales y sus agendas ideológicas extremistas. Afirmamos que Gaza se mantendrá resistente a la ocupación y a los intentos de imponerle una tutela", añadió el grupo.

Por su parte, un funcionario de Jordania afirmó a la agencia Reuters que los países árabes "solo apoyarán lo que los palestinos acuerden y decidan". "La seguridad en Gaza debe garantizarse a través de instituciones palestinas legítimas. Los árabes no aceptarán las políticas de Netanyahu ni limpiarán su desastre", subrayó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El primer ministro de Israel convocó para este martes una reunión del gabinete de seguridad sobre sobre la continuación de los combates y su expansión a zonas donde se teme que haya rehenes, según informaron fuentes de la oficina del líder del Gobierno.

Netanyahu anunció su intención de ocupar todo el territorio de Gaza

El papa León XIV.

El papa León XIV respaldó a los jóvenes de Ucrania y Gaza por las guerras: "Estamos con ellos"

Tensión en medio oriente: EEUU e Irán no alcanzaron acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio

Tensión en medio oriente: EEUU e Irán no alcanzaron acuerdo sobre el enriquecimiento de uranio

Milei visitó Israel dos veces en lo que va de su gestión.

Benjamin Netanyahu planea visitar Argentina en agosto para reunirse con Javier Milei

Cinco universidades de Israel exigieron a Netanyahu frenar la crisis humanitaria en Gaza

Cinco universidades de Israel exigieron a Netanyahu frenar la crisis humanitaria en Gaza

Glišic sufrió el inconveniente en un canal de televisión.

Impactante video: un ministro de Serbia sufrió un ACV durante una entrevista en vivo

Rating Cero

Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y teorías sobre cómo se conocieron y si realmente están saliendo

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole en pareja? Cuáles son los rumores que generan una relación inesperada

Un lanzamiento sueco de 2025 cargado de drama e intriga ya está disponible en Netflix.
play

De qué se trata Una vida honrada, la película sueca con ilusiones y mentiras que sorprende a todos en Netflix

Jey Mammon volverá a conducir un programa de televisión.

Jey Mammon vuelve a la televisión: cuándo y qué canal le abrió las puertas

Charlotte y Alex Caniggia se encuentran peleados hace mucho tiempo por Melody Luz.
play

Crisis en la familia Caniggia: Alex bloqueó a Charlotte en todas las redes sociales

Netflix lo vuelve a hacer: estrenó una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota que te dejará sin palabras.
play

Una película basada en una historia real sobre un veterano de guerra en bancarrota te dejará sin palabras: de cuál se trata

Entre la desesperación y lo ilegal: ¿qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix?.
play

Entre la desesperación y lo ilegal: qué serie pone en jaque a la moralidad y está dando que hablar en Netflix

últimas noticias

Las autoridades provinciales decidieron reforzar el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.

El gobierno de Mendoza les cobrará multas a los padres antivacunas

Hace 9 minutos
Romero podría ir a la Auditoría General de la Nación.

Un senador aliado al Gobierno anunció que dejará su banca tras de 18 años en la Cámara alta

Hace 30 minutos
Juan Román Riquelme, presidente de Boca.

Un campeón del mundo con Boca rechazó un posible llamado para ser manager: "Es para problemas"

Hace 30 minutos
Esta estrategia permite compensar su menor capacidad de producción mediante golpes quirúrgicos.

El temible dron de Ucrania de 4 metros que usa IA y que puede ser el "arma letal" contra Rusia

Hace 1 hora
Hay celulares antiguos que son muy valorados por coleccionistas y que podrían valer una fortuna.

Si tenés alguno de estos 20 celulares viejos, tenés un tesoro: te pueden pagar bastante

Hace 1 hora