Irán responde al anuncio de cese al fuego de EEUU: "Donald Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán"

La embajada de la República Islámica en Afganistán atribuyó la decisión de Washington de posponer los ataques durante cinco días a "la amenaza de bombardear la infraestructura energética de toda la región en caso de un agresión norteamericana".

La embajada de Irán en Afganistán celebró la decisión del presidente norteamericano, Donald Trump, de posponer los ataques a puntos clave del país durante cinco días , que atribuyó a "la firme advertencia de Teherán de bombardear la infraestructura energética de toda la región en caso de un agresión de Estados Unidos" .

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"Trump da marcha atrás tras la firme advertencia de Teherán. Después de que la República Islámica amenazara con atacar la infraestructura energética de toda la región en caso de un ataque estadounidense contra la infraestructura energética iraní, Trump dio marcha atrás y dijo que había ordenado el aplazamiento ", expresó la misión diplomática este lunes en su cuenta de X.

Trump anunció este lunes una suspensión temporal de operaciones militares contra objetivos energéticos iraníes por un lapso de cinco días , en lo que definió como un gesto atado al progreso de las conversaciones diplomáticas con Irán.

El mandatario aseguró que en las últimas jornadas hubo contactos "constructivos y detallados" entre ambas partes, orientados a una posible salida integral del conflicto. En ese marco, ordenó frenar cualquier ofensiva dirigida a centrales eléctricas e infraestructura energética , condicionado a que el canal de diálogo continúe avanzando.

" He ordenado al Departamento de Guerra que aplace cualquier ataque militar contra las centrales eléctricas e infraestructuras energéticas iraníes durante un período de cinco días , siempre y cuando las reuniones y conversaciones en curso tengan éxito", afirmó Trump en su red social, Truth Social.

amenaza trump Donald Trump frenó los ataques a infraestructura energética iraní por cinco días.

La medida llega en medio de un escenario de alta tensión en Oriente Medio, tras el inicio de ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní a fines de febrero. Esa ofensiva, que según sus impulsores buscaba neutralizar amenazas estratégicas, desencadenó una respuesta militar de Teherán y una escalada de gran impacto regional.

Entre las consecuencias más graves del conflicto se reportan miles de víctimas civiles, daños extendidos en infraestructura crítica y una fuerte presión sobre los mercados energéticos globales. La muerte del líder supremo, Alí Jameneí, junto a otros altos funcionarios, marcó uno de los puntos más sensibles de la crisis, que ahora encuentra una ventana de negociación.

En paralelo, Irán intensificó sus represalias con ataques sobre posiciones israelíes y bases estadounidenses en la región, además de afectar el tránsito en el estratégico estrecho de Ormuz, un corredor clave para el comercio mundial de hidrocarburos.

En ese contexto, la tregua anunciada por Trump aparece como un intento de descomprimir el frente militar mientras se explora una salida diplomática que, por ahora, sigue siendo incierta.